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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》美國晉級功臣將歸隊 普利希奇獲准參加16強賽

2022/12/03 11:26

美國隊當家前鋒普利希奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃美國隊當家前鋒普利希奇（Christian Pulisic）在對伊朗一役時骨盆挫傷進入每日觀察名單。在今日台灣時間凌晨兩點時，美國隊官方推特發文公布普利希奇已獲准參加對上荷蘭的淘汰賽。

美國隊教練伯哈爾特（Gregg Berhalter）在今日記者會說到：「我們會在訓練熱身看到他出現，我認為他目前狀態不錯，但得實際上場踢球才能確定他的狀況如何。」

美國2014年來首次晉級16強淘汰賽，大部分球迷都盼望美國隊能打破2002年以來未進入8強的紀錄。「實際上我們必須看這眼前的這場比賽，在這淘汰賽階段每一刻的任何事情都會影響結果，我們應該有耐心而非好高騖遠。我們必須意識到這可能長達120分鐘的運動，要有多少對應的計畫、戰術跟球員交替。」伯哈爾特嚴肅地表示。

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