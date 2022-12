世足》美國晉級功臣將歸隊 普利希奇獲准參加16強賽

美國隊當家前鋒普利希奇。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕世界盃美國隊當家前鋒普利希奇(Christian Pulisic)在對伊朗一役時骨盆挫傷進入每日觀察名單。在今日台灣時間凌晨兩點時,美國隊官方推特發文公布普利希奇已獲准參加對上荷蘭的淘汰賽。

美國隊教練伯哈爾特(Gregg Berhalter)在今日記者會說到:「我們會在訓練熱身看到他出現,我認為他目前狀態不錯,但得實際上場踢球才能確定他的狀況如何。」

請繼續往下閱讀...

美國2014年來首次晉級16強淘汰賽,大部分球迷都盼望美國隊能打破2002年以來未進入8強的紀錄。「實際上我們必須看這眼前的這場比賽,在這淘汰賽階段每一刻的任何事情都會影響結果,我們應該有耐心而非好高騖遠。我們必須意識到這可能長達120分鐘的運動,要有多少對應的計畫、戰術跟球員交替。」伯哈爾特嚴肅地表示。

UPDATE: Christian Pulisic has been cleared to play in tomorrow’s match versus Netherlands. pic.twitter.com/ANg2baaJez