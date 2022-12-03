NBA》詹皇生涯助攻數超越魔術強森 AD轟44分湖人擒鹿近9戰7勝

湖人今天在客場擊敗公鹿，近9場拿下7勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在客場挑戰公鹿，紫金三巨頭聯手發威，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）轟下44分，而「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出28分全能表現，生涯總助攻數也超越了傳奇名將魔術強森（Magic Johnson），湖人終場以133：129擊敗「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿，近9場拿下7勝。

A.戴維斯上半場無懼羅培茲（Brook Lopez）、亞德托昆波等人的防守，在禁區肆虐豪取23分，湖人團隊命中率更高達56.3％，只出現2次失誤，半場終了以66：58領先公鹿。

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A.戴維斯今天轟下本季新高的44分。（美聯社）

公鹿易籃後緊咬湖人，亞德托昆波在第四節灌籃得手，助隊扳平比數，隨後康諾頓（Pat Connaughton）砍進三分球，公鹿取得117：116的領先，但詹姆斯和A.戴維斯在決勝時刻輪流挺身而出，詹姆斯獨拿7分，穩住領先優勢，A.戴維斯最後1分鐘在禁區逞威連拿4分，進帳保險分，公鹿最後45秒出手都落空，湖人終場就以133：129驚險擊敗公鹿，近期拉出一波2連勝，同時也中斷了對手的3連勝。

A.戴維斯轟下本季新高的44分，另有10籃板和3阻攻，詹姆斯有28分、11助攻和8籃板的全能表現，生涯助攻數也超越了魔術強森的10141次，目前以10144次高居史上第6位，魏斯布魯克（Russell Westbrook）則有15分、11助攻和7籃板，他與詹皇也成為NBA史上第二隊同場至少10助攻且0失誤的雙人組合。

亞德托昆波攻下公鹿全隊最高的40分，外帶7籃板和5助攻，J.哈勒戴（Jrue Holiday）飆進6顆三分球貢獻28分，另有9助攻和6籃板，今天傷癒歸隊的米德爾頓（Khris Middleton）有17分、7助攻。

詹姆斯生涯助攻數超越魔術強森，躍居史上第6。（美聯社）

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