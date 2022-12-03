世足》C羅好糗的一戰 出現烏龍助攻南韓還被高喊梅西

C羅。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕C.羅納度（Cristiano Ronaldo）今天對南韓之戰成為「失意之夜」，除了出現烏龍助攻，讓葡萄牙錯失領先，且表現平平，現場還有球迷在場邊故意高喊梅西（Lionel Messi），最後球隊以1：2遭逆轉輸球。

比賽第27分鐘，南韓開角球發動攻勢，結果C羅做出一個閃躲的動作，球砸到他的背反而將球送到金英權腳下，金英權踢出扳平戰局的一球，而在場邊一群為南韓加油的球迷，時不時在C羅進攻時高喊梅西，試圖干擾他。

請繼續往下閱讀...

C羅本場進攻沒有太多表現，他在第65分鐘被換下場時還因為緩慢離場，跟南韓曹圭成發生口角，他還忿忿地做出閉嘴動作，成為場上的一插曲，而他解釋，因為不滿被對手催促，認為他無權做這件事。

C羅本屆力求踢進在世界盃隊史最多的9顆進球，但上一場誤以為有進，經認定他沒碰到球而遭沒收，今天他則是有24次觸球，其中一次盤球過人但沒有進球，還出現失誤，糗變助攻南韓。

葡萄牙雖輸球，仍以分組第一晉級16強，下一場要對上瑞士，而有一好消息是他們落入下半區，也暫時避開在上半區的奪冠熱門巴西、阿根廷。

korean supporters just chanted “messi! messi!” at ronaldo everytime he came near LMFAOOO pic.twitter.com/Fn2Y24xua3 — p a b o⁷ INDIGO（@aegyoeobta） December 2, 2022

Koran supporters are chanting Messi Messi while Ronaldo subbed off. pic.twitter.com/fxdnf0fcV1 — Football outsiders （@OutsFootball） December 2, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法