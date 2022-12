世足》C羅好糗的一戰 出現烏龍助攻南韓還被高喊梅西

C羅。(路透)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕C.羅納度(Cristiano Ronaldo)今天對南韓之戰成為「失意之夜」,除了出現烏龍助攻,讓葡萄牙錯失領先,且表現平平,現場還有球迷在場邊故意高喊梅西(Lionel Messi),最後球隊以1:2遭逆轉輸球。

比賽第27分鐘,南韓開角球發動攻勢,結果C羅做出一個閃躲的動作,球砸到他的背反而將球送到金英權腳下,金英權踢出扳平戰局的一球,而在場邊一群為南韓加油的球迷,時不時在C羅進攻時高喊梅西,試圖干擾他。

C羅本場進攻沒有太多表現,他在第65分鐘被換下場時還因為緩慢離場,跟南韓曹圭成發生口角,他還忿忿地做出閉嘴動作,成為場上的一插曲,而他解釋,因為不滿被對手催促,認為他無權做這件事。

C羅本屆力求踢進在世界盃隊史最多的9顆進球,但上一場誤以為有進,經認定他沒碰到球而遭沒收,今天他則是有24次觸球,其中一次盤球過人但沒有進球,還出現失誤,糗變助攻南韓。

葡萄牙雖輸球,仍以分組第一晉級16強,下一場要對上瑞士,而有一好消息是他們落入下半區,也暫時避開在上半區的奪冠熱門巴西、阿根廷。

korean supporters just chanted “messi! messi!” at ronaldo everytime he came near LMFAOOO pic.twitter.com/Fn2Y24xua3