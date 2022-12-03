黑豹旗》挑戰四連霸夢碎 平鎮教頭吳柏宏有話要說

平鎮無緣衛冕。（記者林正堃攝）





〔記者羅志朋／桃園報導〕普門中學今天在延長賽突破僵局制8局上，靠林楷峯擊出清壘二壘安打，最終就以4:1擊敗平鎮高中，普門隊史首度打進黑豹旗冠軍戰，平鎮不但挑戰四連霸夢碎，同時中斷連7屆闖進冠軍戰的紀錄。

挑戰連霸之路夢醒時分，平鎮總教練吳柏宏表示，這一場比賽8局當中，每個半局都攻佔得點圈，但就欠缺關鍵一擊，其實有幾球都打得很扎實，只是運氣不在我們這邊，棒球就是這樣子，今天確實比較可惜。

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數字會說話，此役平鎮得點圈有人情況下，14打數未敲安，只在6局下一出局二、三壘有人，靠張趙紘適時擊出高飛犧牲打，打下團隊唯一一分，成為落敗關鍵因子。

對普門而言，這是歷史性的一勝，不但扳倒國內青棒王者平鎮，同時也是隊史首度在黑豹旗爭冠，普門總教練洪榮宏表示，7局下平鎮進攻，無人出局三壘有人，當時他的心態是選手們都盡力了，不去想輸贏，結果順利守住未失分，「運氣站在我們這邊，剛好也掌握住機會。」

洪榮宏強調，能打進冠軍戰歸功團隊團結一心，18名選手沒有人英雄，只要上場都是最好的選手，也感謝佛光山大力支持才能寫下紀錄新頁。

黑豹旗冠軍戰明天下午2點在天母球場開打，由於採人工草皮，洪榮宏說，球隊不曾在人工草皮的場地比賽，因此，明天會提早到球場適應。

此役普門致勝功臣林楷峯表示，8局上一出局滿壘，原本以為教練團會下達短打強迫取分戰術，畢竟前3打席都未敲安，結果教練相信他，要他大膽去攻擊，很開心能建功，全隊士氣很好，大家心是連在一起的。

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