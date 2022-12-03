世足》16強戰前夕 英格蘭名將推薦讓曼城小將再先發

福登。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕英格蘭隊本屆來勢洶洶，小組賽踢進9球是隊史之最，且由6位不同球員完成進球。16強戰，英格蘭隊要和非洲強權塞內加爾交手，現擔任英超阿森納隊兼任教練且在BBC擔任轉播顧問的前名將基翁（Martin Keown）認為，若是他執行調度，他會讓22歲小將福登（Phil Foden）再次先發。

福登來自英超曼城，小組賽首戰對伊朗有替補上陣，次戰英格蘭和美國交手踢和，當時主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）沒有在比賽後段換上福登，引起英國球迷痛罵。索斯蓋特當時解釋，為求兼顧防守才按兵不動，而他在第3戰面對威爾斯時安排福登先發，福登也踢進1球回報教練。

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基翁認為，福登的踢法很適合面對塞內加爾隊。他解釋：「塞內加爾隊擁有出色身體素質，我認為安排陣中腳法最好的選手更加適當。或許我們無法輾壓他們，但選擇對的策略，我們顯然就會有優勢。福登的衝鋒能力可以衝擊對方的防線。」

基翁也提到，小組賽塞內加爾和厄瓜多的交手，塞內加爾隊中後衛庫利巴利（Kalidou Koulibaly）幾乎封鎖住對方中線進攻，英格蘭隊想取勝就得避免讓對方中後衛太輕易攔截。

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