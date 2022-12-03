世足》曹圭成IG粉絲逼近200萬讓美媒好奇 半夜手機響不停收到求婚訊息

曹圭成。（路透）





〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓前鋒曹圭成在2022年卡達世界盃足球賽爆紅，這位被稱為「帥氣的9號球員」Instagram粉絲數已經暴增至192萬，每晚手機都響個不停，讓他難以入睡，還有球迷傳訊息向他求婚。

曹圭成在小組賽首戰對烏拉圭替補上陣，帥氣外表備受關注，外界也掀起「這位9號球員」是誰的討論，加上他在對迦納之戰獨進兩球，從原本的2萬粉絲數，到本屆小組賽踢完，目前已累積192萬粉絲，突破200萬大關指日可待。

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在人氣飆升後，曹圭成的一舉一動都引起關注，一位南韓記者只是放了一支曹圭成之前在比賽坐在板凳的短片，他幾乎什麼也沒做，且長度只有7秒，至今觀看次數已超過768萬次。

曹圭成的高人氣也引來外媒注意，《The Athletic》還特別詢問南韓記者，Seo Jung-hwan坦言，其實他自己也無法理解發生什麼事，但他表示，曹圭成現在需要好好休息，因為他的手機整天響個不停，讓他無法好好入眠，而他也試著專注在足球，只是訊息排山倒海而來。

除了在場上大顯身手，得到國外球隊注意，外媒認為，曹圭成的吸引力會為他帶來附加商業價值，甚至還有媒體在文中開玩笑地說，「或許也可以給他的帳號一個藍勾勾。」

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