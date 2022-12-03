網球》澳網再有創新之舉 落實「感官包容」成國際體壇先驅

澳洲網球公開賽將於明年起落實「感官包容」，讓殘疾人士也能有良好觀賽體驗。圖為賽會地標。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕身為網壇四大賽中最常引進先進科技、創新元素的澳網，昨日宣布賽會正式與非營利組織「KultureCity」合作，讓殘疾人士能有機會接近這項一年一度的網球盛會，同時也是全球首個落實「感官包容」的國際體育賽事。

KultureCity為一家來自美國的非營利組織，平時透過培訓工作人員與認證場地，讓具有明顯或非明顯的殘疾人士更能接近運動賽事，同時感受到外界的包容。其中非明顯殘疾包括過動症、自閉症、焦慮症、癲癇症、聽力損失等肉眼較不易覺得病症，而針對患有相關症狀的觀眾，KultureCity便於球場內提供感官室，為這些觀眾提供休息空間。

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近10年來，KultureCity已經在逾1200個場館內營造了感官包容性，其中不乏NFL超級盃、MLB明星賽及世界大賽，乃至於NBA全明星賽等大型賽會。如今，澳網則成為網壇第一項新增此服務的大滿貫賽，更是首個國際級的體育盛會。

今年休季期間加盟公鹿的NBA射手英格斯（Joe Ingles），與妻子Renae Ingles育有一名自閉症孩童，同樣來自澳洲的兩人對於澳網這項創舉也給予肯定，Renae直言：「我很榮幸看到 KultureCity為澳洲的運動賽事帶來感官包容，也高興主辦單位讓有這方面需求的家庭能安全、舒適地前往現場觀賽。」」

新球季澳網將自2023年元月16日至29日於墨爾本公園舉行，男單衛冕冠軍為西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），去年女單冠軍巴蒂（Ashleigh Barty）則因奪冠後宣布引退，因此將不會參賽。

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