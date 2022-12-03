世足》大亂鬥濺血受傷 醫療團隊善後的SOP

塞爾維亞與瑞士一役球員發生多次衝突。（法新社）

中華民國足球協會醫療委員會副主席 葉文凌教授

此次世界盃足球賽最血腥的一戰，終於發生了。塞爾維亞對瑞士一役，以十一張黃牌，無數的惡意鏟球，無數的打拐子、推擠、訐譙，加上數次的場內場外大亂鬥告終。或許世人終將忘記比數，也忘掉勝負，甚至不知道誰晉級，但是血流滿面的景象，和如野獸般的眼神，終將深深烙印在足球史上。

請繼續往下閱讀...

但相信大家一定很好奇，足球場上的受傷如此多，而比賽時間又如此短促，球員受傷又如何治療呢？

其實這是一個系統性的規範。任何世界足總的大型足球賽事，不論是何處舉行，均必須成立當地的醫療委員會。而世界足總（FIFA）會指派醫療委員督促。主要是必須要有合格的後送醫院，且該醫院必須要有專門且專業的團隊，並有綠色通道，全時提供所有隊職員和球員的醫療服務。在賽埸、練習場、乃至住宿地等，均需要有醫療服務。並且有立即回應的機制，如賽場中的醫療團隊和設施、志工、救護車等。所以選手受傷時，可以立刻移至場外。再評估是否可以比賽或須下場，而不是在場內影響比賽之進行。

目前也規定所有球隊，一定要有隊醫。但沒有規定一定要有運動傷害防護員（AT）。在緊急狀態下，隊醫可以迅速的判斷球員是否適合繼續比賽。當然，立即的治療也是可以的。但是多數醫師不擅長貼紮，這方面AT是遠遠的優於醫師的。不過，重要的是球員在球場上一定不能有血跡。未必要立刻縫合，但必須要包紮，不可有血跡。而如腦部傷害疑慮，或是潛在傷害等，不適宜比賽的狀況，隊醫必須基於球員的福祉，建議下場。而緊急處理，如噴發急速冷凍劑、包紮、固定、加壓自是隊醫和AT之日常。但一般醫療常見之打針治療，在球賽時較少用。使用之葯物，也必須要符合禁藥規範。如果選手已經在使用之藥物，比賽前即需通報醫療委員會。以免在賽後之＂禁藥檢查＂出現問題。現代足球對禁藥是零容忍。一旦陽性，下場是十分悽慘的。往往是足球生涯就此終結。

只要符合現代足球的醫療規範，其實球員受傷也不必擔心，一定可以立即且精準的治療。足球賽事仍然是很安全的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法