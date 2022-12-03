NBA》浪花兄弟有幫手 波爾、格林聯手率勇士退公牛

波爾今天飆進7顆三分球轟下30分，助隊擊敗公牛。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰公牛，波爾（Jordan Poole）化身板凳暴徒，本季替補首度飆破30分，D.格林（Draymond Green）也繳出13分、10助攻和9籃板的準大三元數據，勇士團隊飆進20顆三分球，終場以119：111擊敗公牛，近5戰取得4勝。

波爾今天替補飆進本季個人新高的7顆三分球，轟下30分，波爾賽後受訪時表示，球隊的輪替陣容開始產生良好的化學效應，「現在的我們只是在打好自己的籃球，這樣好的狀態要繼續保持下去。」

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D.格林今天找回全能身手，繳出13分、10助攻和9籃板的準大三元，並在第四節2分鐘、110：109領先一分時投進關鍵三分球，總教練柯爾（Steve Kerr）認為那是比中最關鍵的一球。

勇士今天團隊三分球50投20中，命中率高達4成，K.湯普森（Klay Thompson）有26分、6助攻和5籃板，當家一哥柯瑞（Stepehen Curry）則是投進4顆三分球貢獻19分，外帶11籃板和6助攻。

公牛以武切維奇（Nikola Vucevic ）的23分最高，另有11籃板，拉文（Zach LaVine）有21分、7籃板和2抄截，德羅森（DeMar DeRozan）15投4中，只有16分、7助攻和6籃板。

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