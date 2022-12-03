晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》浪花兄弟有幫手 波爾、格林聯手率勇士退公牛

2022/12/03 15:15

波爾今天飆進7顆三分球轟下30分，助隊擊敗公牛。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰公牛，波爾（Jordan Poole）化身板凳暴徒，本季替補首度飆破30分，D.格林（Draymond Green）也繳出13分、10助攻和9籃板的準大三元數據，勇士團隊飆進20顆三分球，終場以119：111擊敗公牛，近5戰取得4勝。

波爾今天替補飆進本季個人新高的7顆三分球，轟下30分，波爾賽後受訪時表示，球隊的輪替陣容開始產生良好的化學效應，「現在的我們只是在打好自己的籃球，這樣好的狀態要繼續保持下去。」

D.格林今天找回全能身手，繳出13分、10助攻和9籃板的準大三元，並在第四節2分鐘、110：109領先一分時投進關鍵三分球，總教練柯爾（Steve Kerr）認為那是比中最關鍵的一球。

勇士今天團隊三分球50投20中，命中率高達4成，K.湯普森（Klay Thompson）有26分、6助攻和5籃板，當家一哥柯瑞（Stepehen Curry）則是投進4顆三分球貢獻19分，外帶11籃板和6助攻。

公牛以武切維奇（Nikola Vucevic ）的23分最高，另有11籃板，拉文（Zach LaVine）有21分、7籃板和2抄截，德羅森（DeMar DeRozan）15投4中，只有16分、7助攻和6籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。