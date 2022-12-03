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中職》封王遊行經過大巨蛋 林威助希望有機會享受一下

2022/12/03 14:43

中信兄弟總教練林威助。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟今天在台北市舉行封王遊行，隊伍行經大巨蛋前剛好因為紅綠燈停下，總教練林威助表示，希望中信兄弟成為第1支在大巨蛋比賽的職棒球隊。

林威助指出，從遊行巴士上往大巨蛋看去，感覺好像差不多都完工了，球員都很期待能在裡面打球，球迷也期待能在裡面看球，「希望能有這個機會，享受一下在巨蛋是什麼感覺。」

去年初媒體披露，中信兄弟實際出資人辜仲諒有意聯合台日企業成立經營團隊，林威助表示，站在總教練的立場，希望中信兄弟能有這個榮幸，成為第1支在大巨蛋比賽的職棒球隊。

林威助球員時期曾在日職巨蛋球場出賽，他認為，像甲子園這種戶外球場常會受到風的影響，對左打者非常不利，能在巨蛋打球就沒有這個問題，「我是還滿享受那種感覺的。」

中信兄弟今年封王完成二連霸，日前在台中封王遊行結束，3日在台北舉行封王遊行，從台北市政府出發，終點站為南港中國信託金融園區，球迷在大巨蛋對面馬路拉起大布條，希望能在大巨蛋拋黃彩帶。（記者王藝菘攝）

中信兄弟遊行隊伍經過大巨蛋（記者王藝菘攝）

中信兄弟在台北舉行封王遊行，從台北市政府出發，終點站為南港中國信託金融園區。（記者王藝菘攝）

中信兄弟今年封王完成二連霸，在台北舉行封王遊行。（記者王藝菘攝）

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