世足》日本感人對話曝光 網友直呼超熱血：跟漫畫一樣（影音）

三笘薰對西班牙一戰在底線神救，助攻田中碧射入第二球。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本隊突破被稱為死亡之組的E組，田中碧、三笘薫聯手擊敗西班牙，一幕相擁對話場景讓日本球迷直呼，「太熱血，跟漫畫劇情一樣！」

三笘薰對西班牙一戰底線神救，助攻田中碧射入第二球反勝西班牙，上演大奇蹟，兩人情同手足，都出生於神奈川縣川崎市，國小、國中都同校玩在一起，更在同一支小學球隊踢球。對西班牙一戰比賽結束哨聲響起後，兩人相擁在草地上翻滾，對話內容也被攝影機收音。

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被三笘薰緊緊抱住的田中碧先笑說，「會痛啦！會痛！」三笘薰興奮狂喊，「踢得好啊你這傢伙，踢得好！」田中扶起三笘薰笑回，「我就知道你會過來！」這幕場景讓網友感動到哭，「感覺淚腺要崩壞了」、「比漫畫更漫畫」

曾在川崎前鋒青訓隊帶過田中碧和三笘薫的前監督高崎康嗣表示，田中碧從小就有全能型中場的才華，可以在前、後場大量跑動，不知不覺就出現在球門面前，「他不是剛好在那邊，而是可以跑過去。」

高崎康嗣表示，另外一名在川崎前鋒青訓隊帶過他們的教練板倉，看到兩人賽後相擁場景忍不住就哭了，「我也快哭了，但還沒有晉級8強，太早。我有傳簡訊給他們，跟三笘說『助攻漂亮喔』，對田中則是說『我就知道你會出現在那邊。』」

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