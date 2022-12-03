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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》2026年世界盃擴增至48隊 小組賽開踢前先踢PK大戰？

2022/12/03 15:01

2026年世界盃從32隊擴增至48隊，有一說是在每場小組賽前進行罰球PK大戰，作為之後平手時決定誰能晉級的依據。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年世界盃由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦，屆時將從32隊擴增至48隊，分成16組，賽制也可能跟著改變，有一說是在每場小組賽前進行罰球PK大戰，作為之後平手時決定誰能晉級的依據。

世界盃目前是32隊分成8組，小組前二晉級16強淘汰賽，隨著下一屆擴增至48隊後，分組及賽制也成為FIFA國際足總需面對的問題，《The Athletic》指出，若分成16組，取前2晉級，為了因應球隊在積分相同的情況下，可能會在賽前進行PK罰球給予額外得分。

至於為何是在賽前而非賽後舉行，其實是顧慮到若在賽後才進行PK大賽，很可能因為已經知道各隊狀況，而出現「默契球」，也不存在公平性，因此才會在開踢前進行。

此外，原本是採48隊分成16組，取前二晉級，但現在也有可能改成48隊分成12組，前二晉級，可能要再思考如何決定如何從各組第三名中，選出較好的8隊晉級32強。

而這不管採哪種方式，擴增至48隊都將打破過去的賽制，只是就看FIFA如何決定，找出最公平的方法

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