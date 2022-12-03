世足》把世界盃當成跳板！ 卡達杜哈準備申辦2036年奧運

卡達準備把世足賽當作跳板，順勢以首都杜哈獨自申辦2036年夏季奧運。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕有錢能使鬼推磨！2022卡達世界盃足球賽如火如荼進行，已讓波灣小國建立無比自信，證明有能力舉辦全球性重大體育賽事，甚至準備把世足賽當作跳板，順勢以首都杜哈獨自申辦2036年夏季奧運。

據英國媒體《衛報》報導，卡達雖然過去三度申辦奧運失利，但這個盛產石油的富裕國家，迫不及待捲土重來，期待再次向全球展示實力，尤其過去國際奧會（IOC）質疑杜哈這座主要城市，能否具備舉辦多達32個運動種類、10500名運動員，以及容納數百萬觀眾造訪的賽事場館及基礎設施，如今隨著世界盃排除萬難如期登場，已讓政府當局越來越樂觀。儘管先前傳出奧運圈內高層希望卡達與沙烏地阿拉伯聯合代表中東申辦，但據了解，目前卡達傾向獨自舉行，至於屆時競爭的國家，預計包括印度、印尼和土耳其等。

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只不過，卡達杜哈申辦奧運仍面臨多重挑戰，尤其是人權、高溫等長久以來問題爭議，畢竟奧運LGBTQ+族群運動員遠多於足球界，IOC顯然更不會支持開幕前幾天突然撤下贊助商產品的「禁酒令」，加上當地夏、秋兩季氣溫依舊偏高，這些利空仍亟待克服。

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