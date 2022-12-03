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T1》海神最強主控繳21分全能數據 痛宰太陽30分重返龍頭

2022/12/03 16:44

布銳克曼拿全能數據。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄全家海神今天在主場靠著主控布銳克曼21分、11助攻、6籃板領軍，共6人得分達雙位數，海神120：90大勝台中太陽，也中止對手的3連勝，重新登上T1聯盟龍頭。

本季陣容有不小改變的太陽，在熱身賽被打得落花流水，外界預測他們難以重返冠軍賽，但開季後的表現也打臉各路專家，接連擊敗新北中信特攻、台南台剛獵鷹，近期取得3連勝，以4勝2負站上龍頭。

太陽今天與海神交手，兩隊本季首度碰頭以20分慘敗，但太陽靠著仕東半場拿17分、蘇奕晉11分，半場打完緊咬比分，只以50：52小幅落後，而海神以布銳克曼的14分最佳。

只是下半場戰況丕變，太陽第三節進攻大當機，17投僅6中，拿13分，海神靠著多點開花的攻勢，拿28分以拉開差距，第四節再海灌40分，比分不斷擴大，太陽無力反撲，以30分的巨大差距分出勝負。

海神大勝。（T1聯盟提供）

海神團隊命中率高達52.9%，投進15顆三分球，共6人得分達雙位數，布銳克曼的21分、11助攻最佳，于煥亞拿17分為本土最佳，庫薩斯15分、12籃板，波悍能15分、11籃板，林任鴻15分，吳謹曉12分，戰績以4勝2負比下太陽的4勝3負。

太陽出手命中率為41.7％，三分準星為30.8%，難以和海神狂暴攻勢相比，仕東27分最佳，蘇奕晉的19分為本最佳，從PLG高雄鋼鐵人來的新成員彭俊諺打16分鐘沒有得分。

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