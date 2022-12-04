姆巴佩率法國迎戰波蘭 今日賽事預告與轉播

姆巴佩。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日卡達世界盃16強賽將有兩場比賽轉播，第一場是法國對上波蘭，姆巴佩（ Kylian Mbappe）率領的法國隊對上波蘭能否順利挺進八強呢？第二場是英格蘭對上塞內加爾，凱恩（Herry Kane）所率領的英格蘭對上來自非洲的勁旅塞內加爾，誰能勝出呢？記得鎖定轉播囉！

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NBA部分有兩場賽事，第一場是火箭對上勇士，火箭昨日剛剛擊敗西部勁旅太陽，本場比賽能否延續氣勢呢？第二則是拓荒者對決爵士，拓荒者近期苦吞3連敗，對上狀態有所回升的爵士，哪一隊能勝出呢？別忘了收看比賽囉！



2022卡達世足賽

23:00 （16強） 法國 vs. 波蘭 愛爾達體育1台、華視

（4日）03:00 （16強） 英格蘭 vs. 塞內加爾 愛爾達體育1台、華視

NBA

09:30 火箭@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 拓荒者@爵士 緯來體育 D-LIVE

PLG

14:30 國王vs.鋼鐵人

17:00 領航猿vs.攻城獅

轉播：MOMOTV

T1

14:00 桃園雲豹vs.高雄海神

16:30 台中太陽vs.台啤英熊

轉播：愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1、緯來體育

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