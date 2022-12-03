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黑豹旗》穀保vs.平鎮連5年爭冠戲碼下檔 全新劇本火熱上架

2022/12/03 17:10

穀保闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕第10屆中信盃黑豹旗青棒賽今天進行四強戰，穀保家商以3:2險勝鶯歌工商，拿下另一張冠軍戰門票，明天下午2點冠軍戰在天母球場開打，由穀保對普門中學。

過去5屆黑豹旗冠軍戰戲碼都上演穀保對平鎮高中大戰，隨著今天早上平鎮以1:4不敵普門，青棒王者平鎮不但挑戰四連霸夢碎，冠軍戰也出現「全新主角」普門；普門首度爭冠，穀保劍指隊史第3冠。

此役穀保先發投手黃仲翔只撐0.2局就退場，總計掉1分，由U18世界盃國手林盛恩緊急救援，林盛恩中繼4.1局被敲4安，掉1分非責失拿下勝投，再靠另一名U18國手孫易磊後援2局被敲3安無失分，兩人攜手幫助球隊取勝，不過用球數都超過大會隔場限制，明天冠軍戰皆無法登板投球。

林盛恩。（記者林正堃攝）

穀保2棒簡煜恩單場敲雙安，打下2分打點，3棒游擊手劉俊緯貢獻2安、1分打點，前兩局打下3分，給投手群堅實後盾。

穀保總教練周宗志表示，一直希望培養黃仲翔成為一名優質先發投手，可能是心態問題，一開局無法馬上進入狀況，賽後有提點他細節，「鶯歌投手戰力不錯，預期是一場低比分的比賽，因此，開賽就讓林盛恩在牛棚待命上場。」

陣中兩大主戰投手明天都無法登板，周宗志說，屆時將交給4名高二投手，包括黃仲翔、陳睦衡、何品室融與陳霆豪，期待黃仲翔毫無保留，在場上展現最好的一面。

周宗志坦言，原本預期冠軍戰對手是平鎮的機會較大，不過普門實力也很堅強，尤其這兩年打線相當整齊。

孫易磊。（記者林正堃攝）

劉俊緯。（記者林正堃攝）

林鉑濬。（記者林正堃攝）

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