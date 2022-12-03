世足》全英格蘭隊被網路霸凌最慘的人 是隊長凱恩

凱恩。（資料照，路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕位於英國的國家數據科學研究中心Alan Turing Institute，在世足開踢至今統計網路推特對於英格蘭國家隊的網路評論，特別統計出負面評論、謾罵、甚至帶有歧視與人身攻擊的言論，初步統計，超過400則、大約28%的網路霸凌，是針對隊長凱恩（Harry Kane）而來。

凱恩是上屆金靴獎得主，本屆雖然小組賽進球還未開張，但也送出助攻幫助隊友。但從「彩虹臂章」風波起，凱恩在英格蘭當地就受到不小批評，和美國之戰踢和當下，網路負評更來到高峰。除了凱恩，中場芒特（Mason Mount）和後衛馬奎爾（Harry Maguire）也時常在網路上備受抨擊，兩人分別是2、3名。

請繼續往下閱讀...

Alan Turing Institute研究員柯克（Hannah Kirk）認為，隨著英格蘭隊挺進下一輪、加上賽事賭注等關係，群眾的情緒容易被帶起：「賽事途中對於內容的失望，加上賭注等因素，會促使部分球迷在網路評論時越線，打到淘汰賽很可能更容易被激發。」

至於凱恩成為被網路霸凌最多者，柯克認為：「或許跟他的隊長身分有關，他像是把球隊責任一肩扛起，球隊的成敗自然也就與他有關。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法