中職》2022悍動希望公益棒球營 「悍將騎士團」帶小球員體驗職棒

富邦慈善基金會舉辦悍動希望公益棒球營，邀請基金會『用愛心做朋友』合作學校，包括花蓮新城國小、雲林饒平國小、嘉義大同國小、新北中港國小、新北民安國小等棒球隊的小球員齊聚新莊棒球場，一圓孩子們的職棒體驗夢。（富邦慈善基金會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦慈善基金會長期支持弱勢學童能安心上學，更希望可以應援每位孩子追求自己的夢想，成就一切可能！今舉辦「2022悍動希望公益棒球營」，邀請基金會『用愛心做朋友』合作學校，包括花蓮新城國小、雲林饒平國小、嘉義大同國小、新北中港國小、新北民安國小等棒球隊的小球員齊聚新莊棒球場，由富邦悍將的王勝偉、范國宸、王正棠、陳仕朋、申皓瑋、戴培峰等知名球員，加上神祕嘉賓—江少慶、劉家豪教練，組成超華麗教練陣容，於上午「悍將騎士團」化身團長與關主，培訓小球員們全方位的棒球技能，下午則擔任「騎士爭霸賽」指導教練。

今年公益棒球營以悍將騎士精神為主軸，小球員們隸屬不同的騎士團，以小騎士身分進行全日挑戰，完成後可獲得專屬騎士徽章及獎項加冕。上午的「悍將騎士團」訓練，在職棒等級新莊球場球場，由悍將球員親身指導小球員的投球、打擊、守備及短打技巧。

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小球員在「守備之王」關卡完成敏捷腳步訓練，和王勝偉開心擊掌。（富邦慈善基金會提供）

擔任「強打少年團」團長的申皓瑋表示，今年是第二年參加公益棒球營，在休賽季可以參與這個活動真的很有意義，感覺得到孩子們對棒球滿滿的熱情，應援教學時小球員狂熱的唱歌跳舞應援讓他印象深刻，希望他們可以一直以這樣快樂的心情繼續愛棒球。

激勵士氣的應援歌曲一直是棒球比賽的最大特色，優秀的棒球選手除了上場時全力以赴外，在場邊也要為夥伴加油打氣！今年也特別安排應援教學，大家紛紛使出渾身解數，活力高歌球員應援曲以及悍將年度主題曲，孩子們對於球員們的應援歌曲立刻琅琅上口，除了歡樂的應援教學外，今年還特別規劃了熱血主播體驗的環節，由專業體育主播張立群擔任教練，讓小球員們學習如何播報棒球，透過口語表達技巧為緊張刺激的球賽增添觀賞性。

下午的悍將騎士爭霸賽採分組循環賽，讓每一個騎士團都有機會爭取冠軍，考驗小球員們與新隊友及教練迅速磨合的能力，同時加強他們的團隊合作能力。

擔任「王拔團」團長的王勝偉說，今天自己帶領的小朋友雖然在預賽2連敗，但成績不是最重要的，逆境反而讓孩子們有機會學習團隊合作，當團員們互相指責，他就引導大家彼此鼓勵，孩子們也很快地在下一場比賽改善；他也以自身的熱情感染孩子們，希望現階段的小球員可以擁有更多對棒球的愉快回憶，他相信有充沛的熱情支撐，這條棒球路就能走得長久。

激烈的悍將騎士爭霸賽結束後，騎士團長分享時間，各隊教練對於孩子們有問必答，激勵小球員在面對未來考驗時，能夠秉持悍將騎士團所傳承的精神，不畏困難地突破自我。其中范國宸鼓勵小球員，面對棒球最重要的是心態要健康，對自己有正向信心，認真去了解自己做不好的地方，再做到好就對了！江少慶也分享經驗：「勇於面對失敗，因為失敗久了一定會成功，那一刻你就會發光。」

「悍動希望公益棒球營」去年因為疫情停辦，今年熱情回歸，富邦慈善基金會執行長蔡明純表示，富邦的品牌精神是「正向力量 成就可能」，運動是我們認為與正向力量最契合的表現，因此基金會善用集團兩個職業球隊的資源，每年都邀請球員們一起共襄盛舉，參與公益棒球營、籃球營，讓這些對棒球、籃球有夢的孩子，有非常好的管道可以學習，非常謝謝這些球員們的支持，我們也收到孩子們及老師教練們非常好的反應。每年我們都可以看到孩子們對於運動的熱忱與活力，還有追夢的企圖心，這也是富邦金控與富邦慈善基金會持續致力於將運動與公益結合的原動力。希望大家能一直記得今日打球的這份快樂，不管未來遇到什麼挫折都能勇敢面對。

為了鼓勵所有小球員能勇敢堅持追逐棒球夢，富邦慈善基金會精心為每位學員製作專屬帽T服裝、特製護腕以及騎士勳章以茲鼓勵，期許他們帶著今天滿滿的難忘回憶，在棒球路及人生路上堅持努力，享受挑戰。

王正棠帶領小球員們拿下勝利，大家開心歡呼。（富邦慈善基金會提供）

申皓瑋和小球員一起擺出勝利姿勢，幫隊友應援。（富邦慈善基金會提供）

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