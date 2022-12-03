晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》哥哥從日本飛來台灣觀賽 布銳克曼繳21分全能秀

2022/12/03 18:52

高雄海神布銳克曼。（海神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄全家海神今天以120：90大勝台中太陽，布銳克曼攻下21分居功厥偉，而他的哥哥還特別自日本飛來台灣觀戰，布銳克曼笑說，「知道他們會在場邊很嗨，開賽還真一度有些緊張，感謝家人的支持。」

開賽一度落後到10分差，但海神隊展現板凳深度與穩定性，第三節順利甩開太陽糾纏。總教練喬伊斯指出，板凳表現是關鍵，攜手第三節單節攻下9分的于煥亞鎖定勝利，「包括王詠誠、波捍能、吳曉謹的表現都很稱職，在攻守兩端適時挺身。」

波捍能展現全能身手；首節弧頂三分冷箭與次節火鍋秀後，還在三分打後隨即製造艾倫進攻犯規，牽制其進攻節奏，全場15分、11籃板、5助攻、3阻攻。

與團隊磨合漸入佳境，波捍能直言，球員的夢想就是加入冠軍隊，「幫助球隊拿下二連霸是我的責任，尤其海神擁有很棒的球隊文化，我就是盡量找回體能與手感，想辦法幫助球隊。」

王詠誠今日替補上陣，次節在禁區取得效力海神隊生涯首分，王詠誠表示，球到手就把握機會，「特別感謝學長給我鼓勵、出聲，令我感到安心。雖然隊上4、5號位學長多，我就是場下也把握學習機會，多學多看。」

喬伊斯說，「阿詠前次對上太陽展現防守強度，也為他贏得上場機會，「我知道他在場邊坐了好幾場比賽，但如我所言，太陽總會照耀在你身上（Sun will Shine），他把握機會做出貢獻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。