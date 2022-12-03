T1》哥哥從日本飛來台灣觀賽 布銳克曼繳21分全能秀

高雄海神布銳克曼。（海神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄全家海神今天以120：90大勝台中太陽，布銳克曼攻下21分居功厥偉，而他的哥哥還特別自日本飛來台灣觀戰，布銳克曼笑說，「知道他們會在場邊很嗨，開賽還真一度有些緊張，感謝家人的支持。」

開賽一度落後到10分差，但海神隊展現板凳深度與穩定性，第三節順利甩開太陽糾纏。總教練喬伊斯指出，板凳表現是關鍵，攜手第三節單節攻下9分的于煥亞鎖定勝利，「包括王詠誠、波捍能、吳曉謹的表現都很稱職，在攻守兩端適時挺身。」

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波捍能展現全能身手；首節弧頂三分冷箭與次節火鍋秀後，還在三分打後隨即製造艾倫進攻犯規，牽制其進攻節奏，全場15分、11籃板、5助攻、3阻攻。

與團隊磨合漸入佳境，波捍能直言，球員的夢想就是加入冠軍隊，「幫助球隊拿下二連霸是我的責任，尤其海神擁有很棒的球隊文化，我就是盡量找回體能與手感，想辦法幫助球隊。」

王詠誠今日替補上陣，次節在禁區取得效力海神隊生涯首分，王詠誠表示，球到手就把握機會，「特別感謝學長給我鼓勵、出聲，令我感到安心。雖然隊上4、5號位學長多，我就是場下也把握學習機會，多學多看。」

喬伊斯說，「阿詠前次對上太陽展現防守強度，也為他贏得上場機會，「我知道他在場邊坐了好幾場比賽，但如我所言，太陽總會照耀在你身上（Sun will Shine），他把握機會做出貢獻。」

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