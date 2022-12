世足》輸不起？烏拉圭包圍裁判飄罵、怒推VAR 名將痛批：很惡劣（影音）

烏拉圭賽後包圍裁判理論。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕烏拉圭止步卡達世界盃小組賽,陣中王牌前鋒卡瓦尼(Edinson Cavani)因不滿裁判判決,賽後不僅對著裁判破口大罵,還把影像助理裁判系統(VAR)螢幕推倒在地,讓外界看了直搖頭,前英格蘭名將柯爾(Joe Cole)就表示:「這行為很惡劣。」

烏拉圭今天雖然以2:0擊敗迦納,小組賽成績1勝1敗1和,積分、淨勝球都和南韓相同,因此要比總進球數,烏拉圭只有2顆進球遜於南韓4球,最終烏拉圭無緣淘汰賽門票。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是,烏拉圭此役在下半場傷停補時階段,卡瓦尼曾帶球衝入禁區與對手相撞後倒地,當時烏拉圭想要爭取12碼罰球,但經由VAR檢視後並沒有判犯規,讓烏拉圭錯失拿關鍵分機會。

烏拉圭被淘汰後,卡瓦尼大為光火飄罵裁判,還在離場時推倒VAR螢幕,引起極大關注,不少球迷直呼這個舉動「很沒水準」。

前英格蘭名將柯爾也譴責說道:「這是不負責任的惡劣行為,雖然輸球會感到挫敗,但應該保持冷靜,這是全世界都在看的比賽,孩子們也在看,你不能做出那樣的舉動,此外烏拉圭賽後有5、6名選手包圍裁判理論,這也是不好的行為。」

Cavani did what we all want to do to VARpic.twitter.com/YsAlXV1IWQ