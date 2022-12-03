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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》輸不起？烏拉圭包圍裁判飄罵、怒推VAR 名將痛批：很惡劣（影音）

2022/12/03 19:49

烏拉圭賽後包圍裁判理論。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕烏拉圭止步卡達世界盃小組賽，陣中王牌前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）因不滿裁判判決，賽後不僅對著裁判破口大罵，還把影像助理裁判系統（VAR）螢幕推倒在地，讓外界看了直搖頭，前英格蘭名將柯爾（Joe Cole）就表示：「這行為很惡劣。」

烏拉圭今天雖然以2：0擊敗迦納，小組賽成績1勝1敗1和，積分、淨勝球都和南韓相同，因此要比總進球數，烏拉圭只有2顆進球遜於南韓4球，最終烏拉圭無緣淘汰賽門票。

值得一提的是，烏拉圭此役在下半場傷停補時階段，卡瓦尼曾帶球衝入禁區與對手相撞後倒地，當時烏拉圭想要爭取12碼罰球，但經由VAR檢視後並沒有判犯規，讓烏拉圭錯失拿關鍵分機會。

烏拉圭被淘汰後，卡瓦尼大為光火飄罵裁判，還在離場時推倒VAR螢幕，引起極大關注，不少球迷直呼這個舉動「很沒水準」。

前英格蘭名將柯爾也譴責說道：「這是不負責任的惡劣行為，雖然輸球會感到挫敗，但應該保持冷靜，這是全世界都在看的比賽，孩子們也在看，你不能做出那樣的舉動，此外烏拉圭賽後有5、6名選手包圍裁判理論，這也是不好的行為。」

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