徐生明少棒》10年有成熱鬧開打 「師母」謝榮瑤開球卻揪心想哭

第10屆徐生明少棒國際錦標賽今在高雄立德球場開打。（徐生明棒球基金會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第10屆徐生明少棒國際錦標賽今在高雄立德球場開打，32支國內外勁旅展開為期4天的廝殺。開幕典禮上，「師母」謝榮瑤在第1屆參賽的美濃國小少棒球員陪同下，緩緩的她將手中的縫線球抛向本壘，那一刻也象徵這項賽事「10年有成、迎向未來」。不過，對於未來，她十分揪心，也十分掙扎。

第10屆徐生明國際少棒邀請賽，邀請到味全龍打擊教練張泰山、球星林智勝、統一獅投手胡智為、富邦悍將林琨珄、劉俊豪、蔣智賢、曾峻岳、Ｕ23世界盃國手陳聖平、王彥程等擔任棒球教室指導教練，並請到TS Jungle團隊，帶來運科儀器，替小朋友進行揮棒動作的診斷，讓小選手們獲益不少。

請繼續往下閱讀...

「師母」謝榮瑤開球。（徐生明棒球基金會提供）

比賽熱鬧開打，但現任徐生明棒球發展協會理事長的「師母」謝榮瑤卻有很深的感觸。她說：「很感觸，很想哭，但不想失態，因而忍住。」

謝榮瑤表示，「今天碰到很多基層教練都跟我說『師母加油，比賽不能停，我們希望比賽能繼續辦下去』。聽到這個，老實說我心裏很掙扎，畢竟10年的辛苦、10年的感恩，但也是10年的人情，這個人情必須我去還，可是想到孩子的面容，又有點不忍心。」

謝榮瑤說，她是一個守承諾的人，只要承諾，就一定做到，但對於第11屆的徐生明國際少棒錦標賽，她卻不敢承諾。「這10年來有太多的考驗，讓我到了這個年紀有點退縮，真的會害怕，可能也年紀大了，越來越害怕。我常會想，我的人生有需要這樣下去嗎？雖然這不是為了個人，但有必要這樣下去嗎？」

她覺得，除非有企業願意坐下來好好談，而且寫下契約願意協助10年，不然她目前的態度是隨緣。「我不想只辧1、2年，我希望是長期的，不過現在的想法就是有就有，沒有就沒有。」她還開徐總玩笑，「看天上那個放不放過我？放過我就結束，不放過我就繼續。」

從擔任美濃國小校長，就參與徐生明國際少棒錦標賽的現任高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞則表示，「徐總的精神就是穿上球衣，永不放棄。10年不是結束，而是另一個開始，第2個10年，從高雄開始，徐生明棒球賽，加油！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法