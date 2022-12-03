徐生明少棒》南韓大邱教頭踏進球場記憶湧上心 想起舊識徐總充滿感觸

申春湜總教練。（徐生明棒球基金會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第10屆徐生明國際少棒錦標賽今年再次邀請南韓球隊來台切磋球技，南韓大邱Lions俱樂部總教練申春湜，過去和徐生明是隊友，今一踏進高雄市立德棒球場，他就坦言感觸就很深，想起徐總更是滿滿的回憶，「他那時候幫我們贏很多比賽，托他的福，讓我們領了很多的獎金。」申春湜還透露徐總的小秘密：「他比賽前有禁忌，就是不可以吃雞。」

申春湜曾是韓國化粧品隊的主砲，打過第4棒，徐總當年到韓國打球，是韓國化粧品的王牌投手。申春湜說：「大概是30多年前，我們在一起打球4年，他是一個棒球很專業、很有熱情的人，我們學到很多，一來到台灣，我就想起以前的點點滴滴。」

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在韓國比賽前，常喜歡喝人蔘雞湯補充體力。但申春湜透露，「徐生明比賽前不吃雞，他會交待歐巴桑不可以做雞的料理，因為有一次他吃了雞之後去比賽輸了，後來就不吃雞。」師母謝榮瑤也證實，「徐總比賽前不吃雞，也不吃壽司。」

申春湜表示，過去當選手時來過台灣好多次，但當教練後第1次來，就是帶隊參加徐生明國際少棒錦標賽，感覺很不同。申春湜還說，期望徐生明盃能夠續辦，他說：「之前不知道這比賽已經辦10年了，希望能繼續下去，如果停掉，真的很可惜。」韓國大邱這次的目標是至少晉級4強，得知打進4強的球隊都會穿徐總的85號球衣出賽，申春湜說：「哦！那很有意義。」

今天一踏進立德球場，申春湜的感觸就很深。他說：「將近40年、至少35年前，我當選手的時候就來過這個球場，那時候是跟徐生明來台灣比賽，我們在台北、台中、高雄都打過，那時候到高雄，就是這個球場，一踏進球場，我就想起來了。」

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