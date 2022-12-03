晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

徐生明少棒》南韓大邱教頭踏進球場記憶湧上心 想起舊識徐總充滿感觸

2022/12/03 20:11

申春湜總教練。（徐生明棒球基金會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第10屆徐生明國際少棒錦標賽今年再次邀請南韓球隊來台切磋球技，南韓大邱Lions俱樂部總教練申春湜，過去和徐生明是隊友，今一踏進高雄市立德棒球場，他就坦言感觸就很深，想起徐總更是滿滿的回憶，「他那時候幫我們贏很多比賽，托他的福，讓我們領了很多的獎金。」申春湜還透露徐總的小秘密：「他比賽前有禁忌，就是不可以吃雞。」

申春湜曾是韓國化粧品隊的主砲，打過第4棒，徐總當年到韓國打球，是韓國化粧品的王牌投手。申春湜說：「大概是30多年前，我們在一起打球4年，他是一個棒球很專業、很有熱情的人，我們學到很多，一來到台灣，我就想起以前的點點滴滴。」

在韓國比賽前，常喜歡喝人蔘雞湯補充體力。但申春湜透露，「徐生明比賽前不吃雞，他會交待歐巴桑不可以做雞的料理，因為有一次他吃了雞之後去比賽輸了，後來就不吃雞。」師母謝榮瑤也證實，「徐總比賽前不吃雞，也不吃壽司。」

申春湜表示，過去當選手時來過台灣好多次，但當教練後第1次來，就是帶隊參加徐生明國際少棒錦標賽，感覺很不同。申春湜還說，期望徐生明盃能夠續辦，他說：「之前不知道這比賽已經辦10年了，希望能繼續下去，如果停掉，真的很可惜。」韓國大邱這次的目標是至少晉級4強，得知打進4強的球隊都會穿徐總的85號球衣出賽，申春湜說：「哦！那很有意義。」

今天一踏進立德球場，申春湜的感觸就很深。他說：「將近40年、至少35年前，我當選手的時候就來過這個球場，那時候是跟徐生明來台灣比賽，我們在台北、台中、高雄都打過，那時候到高雄，就是這個球場，一踏進球場，我就想起來了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。