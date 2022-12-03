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自由車》公路一哥馮俊凱跨界登山車 台南小試身手照樣封王

2022/12/03 20:49

馮俊凱首次參加Gravel Fundo賽事登山車組輕鬆封王。（輪動台灣運動協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕輪動台灣Gravel Fundo系列賽事，第五站曾文溪混合路面騎行會暨年終賽，再度重返台南凱薩克單車公園，我國「公路一哥」馮俊凱首次跨界登山車組輕鬆封王；同為公路車手的國家隊新秀李廷威，二次參賽、經驗取勝稱霸Gravel組；南寶樹脂車隊蔡雅羽、楊子生分別在登山車女子組和E-Bike組封后稱王。

大會特地邀請馮俊凱擔任年終賽嘉賓，雖然進入休賽季，但職業選手在非賽季期間都以其他單車項目來訓練不同肌群，因此阿凱選擇登山車小試身手，與各地同好下場同樂，雖然第一次參加Gravel的賽事，他展現強大實力拿下登山車男子組冠軍，阿凱表示，這種多樣路面混合賽道，對任何車系來說都能下場騎車，非常適合推廣單車運動，「其實冬天好天氣加上涼風，愛騎車的人都會想往戶外跑，加上現在E-Bike逐漸普及，可讓更多人體驗Gravel樂趣！」

Gravel Fundo 曾文溪混合路面暨年終賽站有6項分組賽事，包括Gravel男子組、Gravel女子組、E-Gravel組、E-MTB組，MTB男子組以及MTB女子組；「這場賽事路線在速度與樂趣上非常足夠！」以1小時3分23秒率先通過終點的楊子生說：「賽段上交管與指標明確，加上直線路搭配充滿陷阱的林道碎石越野段，有場勘真的有機會跑出好成績。」贏得登山車女子組冠軍的蔡雅羽則說：「台南站賽事每次感覺越來越好，這次直線多加上彎道砂石不少，很有挑戰，期待未來有更多元賽事路線，讓更多人感受微越野單車運動。」

大會邀請馮俊凱（左3）擔任鳴笛嘉賓。（輪動台灣運動協會提供）

南寶樹脂車隊楊子生在E-bike組以1小時3分23秒成為全場最速男。（輪動台灣運動協會提供）

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