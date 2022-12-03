世足》感人！曾被無限期禁賽 問題兒童變日本最無私綠葉

日本隊前鋒前田大然（左）。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕卡達世界盃日本隊前鋒前田大然在西班牙一戰扮演「最強綠葉」，靠著俊足瘋狂壓迫對手進攻，還助隊打出一波追平比分的攻勢，事實上，他過去曾在高中足球部被無限期除籍，這段挫折造就他無私的踢球風格。

西班牙領先日本1分時，門將被前田大然的衝刺壓迫，把球傳到日本隊手中，堂安律把握機會射進追平分。此外，全場能看見前田大然激烈的衝刺追球，影響西班牙的進攻節揍。根據FIFA指出，前田出賽62分鐘累積60次衝刺數，兩隊最多。

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前田大然在高中離開大阪老家，就讀山梨縣山梨學院，就讀高一沒有處理好人際關係，因為戲弄同學等事件違反規定，父母被叫來學校，球隊監督當著他們的面要他退出足球部，原本雙親安排轉學，前田大然跟他說想要再回去踢球。

前田大然回想，「當時我沒好好顧慮對方、家庭和隊友，做什麼行動都只有想到我自己，覺得自己好都好，結果有1年不能踢球，心裡想著『自己在這樣下去是不行的』。」

前田大然搬出宿舍到外面租房子，早上五點到麵包店做完義工再上學，雖然不知何時能夠復出，他自己一個人對著牆壁踢球，在鄰近的山上跑步，也刻意跟足球社員保持距離，即便有比賽，他也在遠方默默為球隊加油。

1年後，前田大然回到球隊，隊友們都很驚訝他的實力完全沒變，隊長大沼士恭就說，「速度還是這麼快，完全看不出來他這一年都不在球隊。」

前田大然的踢球風格也截然不同，大沼士恭表示，「他跟我們說，『我會為了球隊去衝刺，彌補過去造成球隊的困擾。』」母親幸枝也說，「以前他都是原地等球過來，現在會為了防守去衝刺。」

前田大然對德國和西班牙都先發出擊，還沒有踢進分數，大力鞏固球隊的防守。他回想被除籍的那一年，「一個人是無法踢球的，懂得感謝很重要。」

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