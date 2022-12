世足》丹麥戰術露餡了？ 澳洲拾獲神秘紙條立即讓球隊變陣

丹麥爆冷不敵澳洲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕2022年卡達世界盃,澳洲日前以1比0爆冷擊敗丹麥,自2006年後挺進16強。如今根據英國《衛報》指出,有最新畫面顯示,比賽中有丹麥球員丟掉戰術紙條,被澳洲球員撿到並交給教練團,讓澳洲很快就做出變陣因應。

這場比賽第69分鐘,當時丹麥以0比1落後,丹麥總教練尤爾曼德(Kasper Hjulmand)做出換人,前鋒哥尼利斯(Andreas Cornelius)和斯科夫(Robert Skov)上場,畫面顯示斯科夫帶著一張戰術紙條上場,他遞給隊長艾里克森(Christian Eriksen)。

請繼續往下閱讀...

丹麥爆冷不敵澳洲。(法新社)

這張戰術紙條似乎被一名丹麥球員丟在場上,而數分鐘後被澳洲球員撿到並傳給場邊工作人員,接著這張紙提被澳洲隊成員拿到,而澳洲總教練阿諾德(Graham Arnold)和助教看著這張紙條討論後,過了約2分鐘,澳洲隊在第74分鐘換人,把麥格利(Riley McGree)換下,派後衛萊特(Bailey Wright),成為球隊後防線的第五人。丹麥最後無法攻破澳洲隊大門,吞下敗仗遭到淘汰。

根據一名自稱在現場觀看的外國網友指出,艾里克森看過紙條後,遞給丹麥球員霍伊別爾(Pierre-Emile Hojbjerg),但卻被他丟在地上,被澳洲球員杜克(Mitchell Duke)撿到,交給了阿諾德。他隨後通知萊特要開始熱身。

對於比賽後段擺出5名後衛,阿諾德表示,「他們擺上一名大前鋒,又換上兩個前鋒,我知道他們會開始踢長傳球。這就是為何我讓萊特上場,打五名後衛。」

Interesting series of events from @Socceroos game no one is talking about:



70' Danish sub carries note onto field to give to Eriksen

72' Note appears to end up in hands of Aussie coaching staff

74' Australia makes sub and switches formation to 5-4-1 #GoSocceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/owweXnDtIC