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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》丹麥戰術露餡了？ 澳洲拾獲神秘紙條立即讓球隊變陣

2022/12/04 02:07

丹麥爆冷不敵澳洲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年卡達世界盃，澳洲日前以1比0爆冷擊敗丹麥，自2006年後挺進16強。如今根據英國《衛報》指出，有最新畫面顯示，比賽中有丹麥球員丟掉戰術紙條，被澳洲球員撿到並交給教練團，讓澳洲很快就做出變陣因應。

這場比賽第69分鐘，當時丹麥以0比1落後，丹麥總教練尤爾曼德（Kasper Hjulmand）做出換人，前鋒哥尼利斯（Andreas Cornelius）和斯科夫（Robert Skov）上場，畫面顯示斯科夫帶著一張戰術紙條上場，他遞給隊長艾里克森（Christian Eriksen）。

丹麥爆冷不敵澳洲。（法新社）

這張戰術紙條似乎被一名丹麥球員丟在場上，而數分鐘後被澳洲球員撿到並傳給場邊工作人員，接著這張紙提被澳洲隊成員拿到，而澳洲總教練阿諾德（Graham Arnold）和助教看著這張紙條討論後，過了約2分鐘，澳洲隊在第74分鐘換人，把麥格利（Riley McGree）換下，派後衛萊特（Bailey Wright），成為球隊後防線的第五人。丹麥最後無法攻破澳洲隊大門，吞下敗仗遭到淘汰。

根據一名自稱在現場觀看的外國網友指出，艾里克森看過紙條後，遞給丹麥球員霍伊別爾（Pierre-Emile Hojbjerg），但卻被他丟在地上，被澳洲球員杜克（Mitchell Duke）撿到，交給了阿諾德。他隨後通知萊特要開始熱身。

對於比賽後段擺出5名後衛，阿諾德表示，「他們擺上一名大前鋒，又換上兩個前鋒，我知道他們會開始踢長傳球。這就是為何我讓萊特上場，打五名後衛。」

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