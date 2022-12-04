世足》丹麥戰術露餡了？ 澳洲拾獲神秘紙條立即讓球隊變陣

丹麥爆冷不敵澳洲。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕2022年卡達世界盃，澳洲日前以1比0爆冷擊敗丹麥，自2006年後挺進16強。如今根據英國《衛報》指出，有最新畫面顯示，比賽中有丹麥球員丟掉戰術紙條，被澳洲球員撿到並交給教練團，讓澳洲很快就做出變陣因應。
這場比賽第69分鐘，當時丹麥以0比1落後，丹麥總教練尤爾曼德（Kasper Hjulmand）做出換人，前鋒哥尼利斯（Andreas Cornelius）和斯科夫（Robert Skov）上場，畫面顯示斯科夫帶著一張戰術紙條上場，他遞給隊長艾里克森（Christian Eriksen）。
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丹麥爆冷不敵澳洲。（法新社）
這張戰術紙條似乎被一名丹麥球員丟在場上，而數分鐘後被澳洲球員撿到並傳給場邊工作人員，接著這張紙提被澳洲隊成員拿到，而澳洲總教練阿諾德（Graham Arnold）和助教看著這張紙條討論後，過了約2分鐘，澳洲隊在第74分鐘換人，把麥格利（Riley McGree）換下，派後衛萊特（Bailey Wright），成為球隊後防線的第五人。丹麥最後無法攻破澳洲隊大門，吞下敗仗遭到淘汰。
根據一名自稱在現場觀看的外國網友指出，艾里克森看過紙條後，遞給丹麥球員霍伊別爾（Pierre-Emile Hojbjerg），但卻被他丟在地上，被澳洲球員杜克（Mitchell Duke）撿到，交給了阿諾德。他隨後通知萊特要開始熱身。
對於比賽後段擺出5名後衛，阿諾德表示，「他們擺上一名大前鋒，又換上兩個前鋒，我知道他們會開始踢長傳球。這就是為何我讓萊特上場，打五名後衛。」
Interesting series of events from @Socceroos game no one is talking about:— Gerard Laws （@gerard_laws） December 1, 2022
70' Danish sub carries note onto field to give to Eriksen
72' Note appears to end up in hands of Aussie coaching staff
74' Australia makes sub and switches formation to 5-4-1 #GoSocceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/owweXnDtIC