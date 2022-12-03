世足》日本奇蹟致勝球吵不完！ 「韓國梅西」斷言：已經出界了...

日本關鍵致勝球引發「是否出界」爭議。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本昨在小組賽最終戰以2：1奇蹟逆轉西班牙，以分組龍頭之姿殺進16強，不過關鍵致勝球引發「是否出界」爭議，對此擔任韓媒《SBS》電視台球評的南韓球員李昇祐也提出看法。

在比賽第51分鐘時，雙方1：1平手，日本發動進攻，堂安律傳給在底線的三笘薰，在球快要出界的情況下，三笘薰妙傳給在球門前的田中碧破門得分，日本逆轉戰局，當下西班牙選手雖然抗議出界，不過經由主審VAR檢視判定進球有效，最終日本就靠這顆關鍵球擊敗西班牙。

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但賽後還是引發許多日本致勝球「是否出界」的討論，有人認為已經藉由VAR科技執法，一定不會出錯，但也有球迷對判決不服，因為如果這顆進球不算，最終比數是1：1的話，日本與德國積分相同，雙方要比淨勝球，日本會居於下風，由德國拿下16強門票。

據韓媒《朝鮮日報》指出，擔任電視台球評的李昇祐主張球已經出界了，「應該是出界了，已經越過底線，我看到球跑到外面了。」李昇祐曾被譽為「韓國梅西」，他有參加上屆俄羅斯世界盃，這次則落選。

值得一提的是，在韓媒《MBC》電視台當球評的前南韓名將安貞桓則持不同看法，「這是我們肉眼無法分辨的細微差異，因為球是圓的，雖然看起來出界了，但可能球的側面還留在底線的上空區。」

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