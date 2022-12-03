世足》本屆小組賽「最糟11人」 葡萄牙球星C羅赫然上榜

葡萄牙超級球星C.羅納度。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕卡達世界盃小組賽已經全部結束，英國媒體《每日郵報》依知名足球數據統計機構《Sofascore》相關分析，挑選出本屆小組賽階段「最糟11人陣容」，其中葡萄牙超級球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）就赫然上榜，至於地主卡達則有最多4人。

本屆小組賽「最糟陣容」名單，包括門將：卡達巴爾希姆（Meshaal Barsham）；後衛：卡達艾哈邁德（Homam Ahmed）、哥斯大黎加卡沃（Francisco Calvo）、哥斯大黎加杜瓦提（Oscar Duarte）、加拿大強斯頓（Alistair Johnston）；中場：加拿大布坎南（Tajon Buchanan）、沙烏地阿拉伯馬爾吉（Abdulelah Al-Malki ）、卡達布迪耶夫（Karim Boudiaf）、澳洲萊奇（Mathew Leckie ）；前鋒：卡達阿里（Almoez Ali ）、C羅。

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《每日郵報》報導中指出，37歲的C羅名氣響亮且經驗豐富，此次小組賽全都先發上陣，卻未能發揮應有影響力，僅靠12碼罰球進了1球，大部分出賽時間存在感不高，3場比賽的平均評分為6.37。《Sofascore》這份評比，僅限小組賽階段出賽時間達60%的球員。

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