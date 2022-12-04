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中職》球界第一！獅鎖定的日籍教練守備練習宛如藝術（影音）

2022/12/04 05:32

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅拯救上季墊底的團隊守備率，鎖定玉木朋孝擔任守備教練，他在廣島任教12季，球員時期雖非搶眼打者，退役後拿教練棒苦練，被譽為日本球界最會打ノック（Knock，守備練習）的教練，可望為獅隊守備注入新活水。

玉木朋孝在1993年以強打游擊之姿加入廣島，一軍生涯有6個球季、120場出賽，上任教練後參與2016-18年廣島央聯3連霸的黃金時期，以一軍守備跑壘教練的身份做出貢獻，栽培出田中廣輔，協助他於2018年奪下生涯首座游擊金手套。

統一獅。（資料照，記者陳志曲攝）

提升守備水準從練習做起，玉木朋孝為野手守備練習打內外野滾飛球的技巧是一大招牌，他曾於2020年出演NHK知名節目「球辞苑」，講解守備練習的精髓，當時節目以「日職最會打守備練習球的教練」來介紹他。

跟球員打擊練習一樣，玉木朋孝會獨自拿教練棒練習打滾飛球，有自己的訓練菜單。他曾說，希望可以練到被認為是最厲害的，經常思考打什麼樣的球能讓選手守備更進步，「我不是什麼厲害的打者，當上教練就想說一定要做好守備練習的擊球，可能練得比球員時期更多。」

玉木朋孝打守備練習球有各種技巧，包括手腕運用、拋傳方式、擊球面選擇等等，模擬高旋轉球、右打特有滾地球等各種擊球品質，讓守備練習更接近實戰感覺。YouTube上有不少他打守備練習球的影片，不少日本球迷都稱讚具有藝術感，新球季台灣球迷有機會見識「日本球界第一的ノック」。

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