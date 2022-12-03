世足》威廉斯兄弟分別效力迦納、西班牙 父母曾赤腳橫跨撒哈拉沙漠

I.威廉斯（左）、N.威廉斯。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕I.威廉斯（Iñaki Williams）因為迦納遭淘汰，結束2022年卡達世界盃，只能改當觀眾，看效力西班牙隊的弟弟N.威廉斯（Nico Williams）繼續奮戰，而這對兄弟檔效力不同國家的緣由讓人好奇，兩人的足球生涯其實得來不易，因為他們的父母當初歷經了一段堪稱電影劇情的旅程。

I.威廉斯的父母在1993年為了尋求更好的生活，決定從迦納動身前往西班牙，而展開一段超過4000公里的長征，他們跟著40人搭乘卡車，途中有人摔出車外，最後卡車拋錨，只能改選徒步到達，這對夫婦克難地赤腳穿越撒哈拉沙漠，而且那時威廉斯的媽媽還是有孕在身，這位小孩就是哥哥I.威廉斯。

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威廉斯夫婦走到梅利利亞，還得設法穿越邊界，冒著被逮捕的風險，才能到西班牙，好在他們當時遇到一位律師，告訴他們把來自迦納的證明文件撕掉，跟政府聲稱是來自當時還在戰爭的賴比瑞亞，才得以用難民身份入境。

威廉斯的父親為了養家糊口，當過牧羊人、清潔工，後來還隻身到英國當保全，還有負責撕票的工作人員，所有能賺錢的工作幾乎都做過，母親則是一天兼2、3份工作。

看著雙親忙進忙出，I.威廉斯也幫忙照顧小他8歲的弟弟N.威廉斯，而I.威廉斯在小時候就靠足球賺錢，當起比賽裁判，一場可賺10歐元，並在18歲時加入西甲畢爾包競技隊，他表示，成為職業球員對他意義重大，因為可以實質幫助家境，讓他的父親能回到西班牙。

受到哥哥影響，N.威廉斯也熱愛足球，將哥哥當作自己榜樣，I.威廉斯也會傳授他技巧，告訴他如何變得強壯，他也不斷告訴弟弟，得感謝辛苦拉拔他們的雙親，因為他們不愁吃穿，相比很多人已很富足。

N.威廉斯之後也加入畢爾包競技，兩人都是主力球員，他們也都得到國家隊的徵召，I.威廉斯曾代表西班牙在2016年出戰一場友誼賽，但之後就沒再穿過，而是在2021年接受迦納足協的提議，並在與家人商談後正式決定加入，

I.威廉斯表示，他自己從小在西班牙出生，在當地有許多朋友，但也留著來自迦納的血液，而他90歲祖父也引頸期盼，希望能看到他披上迦納球隊戰袍征戰，因此他也決定完成祖父的心願。

I.威廉斯選擇為迦納出賽，他3戰都踢好踢滿，第2場對南韓還傳出1次助攻，只是最後球隊以1勝2負的成績排H組墊底，無緣晉級，否則他有機會跟N.威廉斯所屬的西班牙在8強碰頭。

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