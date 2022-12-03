晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》威廉斯兄弟分別效力迦納、西班牙 父母曾赤腳橫跨撒哈拉沙漠

2022/12/03 23:33

I.威廉斯（左）、N.威廉斯。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕I.威廉斯（Iñaki Williams）因為迦納遭淘汰，結束2022年卡達世界盃，只能改當觀眾，看效力西班牙隊的弟弟N.威廉斯（Nico Williams）繼續奮戰，而這對兄弟檔效力不同國家的緣由讓人好奇，兩人的足球生涯其實得來不易，因為他們的父母當初歷經了一段堪稱電影劇情的旅程。

I.威廉斯的父母在1993年為了尋求更好的生活，決定從迦納動身前往西班牙，而展開一段超過4000公里的長征，他們跟著40人搭乘卡車，途中有人摔出車外，最後卡車拋錨，只能改選徒步到達，這對夫婦克難地赤腳穿越撒哈拉沙漠，而且那時威廉斯的媽媽還是有孕在身，這位小孩就是哥哥I.威廉斯。

威廉斯夫婦走到梅利利亞，還得設法穿越邊界，冒著被逮捕的風險，才能到西班牙，好在他們當時遇到一位律師，告訴他們把來自迦納的證明文件撕掉，跟政府聲稱是來自當時還在戰爭的賴比瑞亞，才得以用難民身份入境。

威廉斯的父親為了養家糊口，當過牧羊人、清潔工，後來還隻身到英國當保全，還有負責撕票的工作人員，所有能賺錢的工作幾乎都做過，母親則是一天兼2、3份工作。

看著雙親忙進忙出，I.威廉斯也幫忙照顧小他8歲的弟弟N.威廉斯，而I.威廉斯在小時候就靠足球賺錢，當起比賽裁判，一場可賺10歐元，並在18歲時加入西甲畢爾包競技隊，他表示，成為職業球員對他意義重大，因為可以實質幫助家境，讓他的父親能回到西班牙。

受到哥哥影響，N.威廉斯也熱愛足球，將哥哥當作自己榜樣，I.威廉斯也會傳授他技巧，告訴他如何變得強壯，他也不斷告訴弟弟，得感謝辛苦拉拔他們的雙親，因為他們不愁吃穿，相比很多人已很富足。

N.威廉斯之後也加入畢爾包競技，兩人都是主力球員，他們也都得到國家隊的徵召，I.威廉斯曾代表西班牙在2016年出戰一場友誼賽，但之後就沒再穿過，而是在2021年接受迦納足協的提議，並在與家人商談後正式決定加入，

I.威廉斯表示，他自己從小在西班牙出生，在當地有許多朋友，但也留著來自迦納的血液，而他90歲祖父也引頸期盼，希望能看到他披上迦納球隊戰袍征戰，因此他也決定完成祖父的心願。

I.威廉斯選擇為迦納出賽，他3戰都踢好踢滿，第2場對南韓還傳出1次助攻，只是最後球隊以1勝2負的成績排H組墊底，無緣晉級，否則他有機會跟N.威廉斯所屬的西班牙在8強碰頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。