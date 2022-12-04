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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》荷蘭3：1勝美國率先晉8強 「橘色軍團」本屆未嘗敗績

2022/12/04 00:57

荷蘭鄧弗里斯進球。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕卡達世界盃足球賽16強淘汰賽開踢，A組第1的荷蘭隊技高一籌，面對B組第2的美國嚴防強攻，上半場就轟進2球 ，最終「橘色軍團」力保優勢不失，3：1擊敗年輕的「星條部隊」，率先晉級8強。

荷蘭無愧為傳統歐陸強權，團隊攻勢流暢而且高效率，開賽第10分鐘，發動一波連20次不間斷的傳球，滲透壓迫深入禁區，並由前鋒德佩（Memphis Depay）起腳攻入，1：0開局，這是他生涯為國家隊貢獻的43球，已是「橘色軍團」次高，僅次50球的退役名將范佩西（Robin van Persie）。上半場傷停時間，32歲的布林德（Daley Blind）埋伏禁區，第46分鐘接獲傳球勁射破網，荷蘭2：0擴大領先，都由中場鄧弗里斯（Denzel Dumfries）助攻。

荷蘭隊贏球。（歐新社）

下半場美國全力反撲，儘管里姆（Tim Ream）、普利希奇（Christian Pulisic）接連射門都被門將諾伯特（Andries Noppert）擋下，第76分鐘普利希奇傳給門前隊友萊特（Haji Wright），後腳跟反彈球巧妙入網，力助美國開張進球。但老經驗的荷蘭隨即滅火，第81分鐘鄧弗里斯突襲禁區接應破門，3：1再度拉開差距，也重挫美軍好不容易重新燃起的士氣。

荷蘭和美國都在小組賽保持不敗，前者2勝1和、後者1勝2和，如今荷蘭一路壓制下強勢贏球，也終結美國前進腳步，將於8強對決阿根廷大戰澳洲的勝方。

荷蘭鄧弗里斯。（美聯社）

 

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