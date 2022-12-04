世足16強分析》看好法國勝波蘭 ​​預測3:0或3:1

法國隊。（歐新社）

比賽時間12/04 23：00〔16強賽D1vsC2〕法國vs波蘭

法國身為上屆的世界盃冠軍，早早在拿下兩場勝利後獲得16強資格，儘管上一場輸給突尼西亞，但最大原因是因為教練團輪替陣容的使用，就算最後擺上主力球員，還是無法追平比數，也在原本最後一個讀秒階段的進球被改判成越位，繼續為本屆再添一場爆冷的結果。

請繼續往下閱讀...

波蘭拿下1勝1和1敗就獲得晉級資格，最後和墨西哥相比積分、得失球的時候，也十分接近，但波蘭本屆依舊維持著波蘭以往的球風，強力防守，靠著單點萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）帶隊，但碰上有多個強力球員，不管是從前鋒到後衛，整體幾乎都大勝波蘭，本場波蘭肯定會是場硬仗。

法國在前兩場比賽就攻進六個進球，進攻端對法國來說不會是個問題，反倒是防守上有一些問題，連續三場都有丟球，甚至有可能會是本屆小組賽丟球最多的小組第一，但在強大的進攻掩護之下，這些缺點都不是問題。法國目前比賽內容幾乎都壓著對手打，且每場都有超過十次的射門，反倒是波蘭每一場都沒有超過十次的射門，這也代表能進球的機率就低，畢竟球員踢法就相對保守，不但控球率低，進攻也是零星的火花，對上法國可以說是難以取勝，也可以看出來在先前小組碰到阿根廷就絲毫討不到便宜，本場要碰到和阿根廷有得拚的法國，實在也是難以取勝，本場看好法國勝出，比數為3：0或3：1。（特約作者：布萊恩小宇）

波蘭隊。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法