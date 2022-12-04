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體育 2022卡達世界盃 專欄分析

世足16強分析》看好英格蘭小分勝野獸派塞內加爾

2022/12/04 05:33

英格蘭隊。（歐新社）

比賽時間12/05 03：00〔16強賽B1vsA2〕英格蘭vs塞內加爾

英格蘭與塞內加爾這兩支分屬歐、非的勁旅，歷史上並沒有任何交手紀錄，但塞內加爾陣中幾名主力球員像是前鋒伊斯梅拉（Ismaila Sarr）、中場I.古爾（Idrissa Gueye）、後衛庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、門將E.門迪（Edouard Mendy）等均效力英超俱樂部，雙方對陣起來應絲毫沒有陌生感。

英格蘭在小組賽中可說是順風順水，小組賽攻進了9球，陣中幾名進攻球員凱恩（Harry Kane）、薩卡（Bukayo Saka）、拉許福德（Marcus Rashford）、芒特（Mason Mount）、福登（Phil Foden）等都有表現，只是對美國被0：0逼和，面對高壓逼搶戰術的對策較讓人擔心。

而塞內加爾在小組賽2勝1敗，僅輸給荷蘭，但對上橘子兵團時他們15次射門，但品質和把握度都欠佳，對於有組織的歐陸強權討不了好處。他們攻防積極主動、但極為仰賴個人能力，這種肯拚肯搶的野性球風對上穩健的三獅軍團可能大好大壞，好則打壞英格蘭的中場組織，壞則是積極拚搶、反遭對手的強大進攻洞穿。

面對此戰，英格蘭主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）應仍會保持原有的4-3-3陣型、保守行事。由於三獅軍團陣中球星早已習慣英超的高強度與快節奏，西非雄獅個人能力掛帥、防守組織較差的野獸派球風應難以取得優勢，再加上近期英格蘭在大賽的表現和經驗，看好三獅能穩健地以小分取勝。（特約作者：鄭先萌）

塞內加爾。（路透）

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