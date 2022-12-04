世足》波蘭門神禍從口出 16強戰能否出賽有變數

波蘭門神史澤斯尼。（路透）

世界盃分組賽，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）繼對沙烏地阿拉伯後，面對波蘭再次操刀十二碼失敗，成為1966年以來的第2人。波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczęsny）救出球王的射門後，似乎得意忘形，一時間說了不該說的話。

波蘭雖然輸0：2，但有4分，力壓得失球較差的墨西哥取得次名晉級席位，將在十六強面對衛冕的法國。作為尤文圖斯一號門將，史澤斯尼（Wojciech Szczęsny）也許興奮過頭，不慎說漏了嘴「當時我同梅西（Lionel Messi）打賭100歐元，裁判不會判罰十二碼。」那判罰尚有商榷餘地，原因是阿根廷球王接應傳球迎頂出界後，史澤斯尼（Wojciech Szczęsny）的手才觸碰到他的臉頰，裁判後來收到VAR指示，看完重播才判十二碼。

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「現在，我賭輸了，但我不會付錢，因為他已經很富有。」足球規則禁止球員參與自己有份比賽的賭球活動，史澤斯尼（Wojciech Szczęsny）也許知道自己禍從口出，馬上表示：「不知道我是否違反規則，有可能會被禁賽，但球隊已經出線。」假如這名波蘭門將真的無緣在十六強出戰，代價將會相當沉重。

撲救十二碼需要運氣，但這名極刑專家坦言自己早知梅西（Lionel Messi）所射的方向：「他有時候會望一望門將，然後大力踢向另一方向，我預計得到如果他大力射門的話，肯定是我的左手方，所以我就撲過去，救到他的十二碼很滿足。」

然而，阿根廷贏球晉級，還未得到冠軍獎盃，此役的真正阿根廷贏家應該是一名阿根廷球迷。比賽開始前，一名西班牙籍的阿根廷球迷，名叫Balan，成功在球場外向波蘭女友Dzialo求婚，抱得美人歸。哈哈，原來阿根廷連下兩城！ （特約作者：羅伊）

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