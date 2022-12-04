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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》美國神奇反彈球！荷蘭隊長范戴克坦承：不知怎麼進的

2022/12/04 03:03

美國隊全場唯一的進球。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕荷蘭隊3：1擊敗年輕的美國，率先晉級卡達世界盃8強，賽後談及對方下半場神奇反彈球破網，「橘色軍團」後衛隊長范戴克（Virgil van Dijk）坦承，當下根本不知道怎麼進的。

荷蘭上半場就轟進2球，掌控節奏穩居領先，直到第76分鐘才戰情生變，美國當家前鋒普利西奇（Christian Pulisic）盤球切入禁區右側後橫掃門前，替補隊友萊特（Haji Wright）右腳後跟輕碰到球，反彈出詭異弧線鑽入門內，高難度進球幫助「星條部隊」開張扳回一城，哈利法國際體育場內44846名觀眾其實也傻眼，因為若沒看到錄影重播畫面，甚至場中球員也不清楚到底發生什麼狀況。

「我們想要進步，每場比賽都變更好，這就是我的感覺。」歐洲傳統強權的荷蘭奏捷，第7度挺進世界盃8強，此役4度解圍、另外3次封堵射門的後防主力范戴克說：「我們（上半場）就有兩個精彩進球。你還想要什麼？至於丟掉的那球，我完全不知道它是怎麼進的。」 「橘色軍團」本屆還未嘗敗績，被問到離冠軍目標僅差最後3場勝利時，范戴克低調回應：「聽起來簡單，不是嗎？我們等著看吧，現在得好好休息，然後繼續全力以赴。」　

美國隊全場唯一的進球。（美聯社）

荷蘭隊長范戴克。（法新社）

　

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