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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》太激動！迦納隊長錯失12碼罰球 7歲女兒崩潰暈倒送醫

2022/12/04 03:55

迦納隊長A.阿尤未能踢進12碼罰球。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日前迦納0：2不敵烏拉圭，雙雙在世界盃小組賽出局，這場生死對決中，迦納隊長A.阿尤（Andre Ayew）錯失關鍵12碼罰球，7歲女兒居然在場邊崩潰暈倒，所幸緊急送醫已無大礙。

據《每日郵報》等外媒報導，迦納因為烏拉圭當家球星蘇阿雷茲（Luis Suarez）在2010年世界盃8強的「手球事件」，早已結下宿怨，偏偏本屆又狹路相逢，而且迦納上半場就有罰球機會，卻沒能逃離當年噩夢，A.阿尤第21分鐘操刀沒進，平白錯失領先機會，半場踢完反以0：2大幅落後烏拉圭，提前種下敗因。更慘的是，當「黑星」隊長失手時，稚齡愛女跟著情緒激動當眾昏厥，而他與親兄弟隊友J.阿尤（ Jordan Ayew）都在中場休息被換下。

不幸中的大幸是，A.阿尤獲悉消息，從體育場直接趕去卡達當地醫院探視，寶貝女兒很快康復讓他放心不少，深情相擁的畫面更令球迷感動，「這真的好可怕，但是謝天謝地，她現在很好。」

迦納隊長A.阿尤。（資料照，法新社）

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