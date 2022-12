世足》太激動！迦納隊長錯失12碼罰球 7歲女兒崩潰暈倒送醫

迦納隊長A.阿尤未能踢進12碼罰球。(資料照,路透)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕日前迦納0:2不敵烏拉圭,雙雙在世界盃小組賽出局,這場生死對決中,迦納隊長A.阿尤(Andre Ayew)錯失關鍵12碼罰球,7歲女兒居然在場邊崩潰暈倒,所幸緊急送醫已無大礙。

據《每日郵報》等外媒報導,迦納因為烏拉圭當家球星蘇阿雷茲(Luis Suarez)在2010年世界盃8強的「手球事件」,早已結下宿怨,偏偏本屆又狹路相逢,而且迦納上半場就有罰球機會,卻沒能逃離當年噩夢,A.阿尤第21分鐘操刀沒進,平白錯失領先機會,半場踢完反以0:2大幅落後烏拉圭,提前種下敗因。更慘的是,當「黑星」隊長失手時,稚齡愛女跟著情緒激動當眾昏厥,而他與親兄弟隊友J.阿尤( Jordan Ayew)都在中場休息被換下。

不幸中的大幸是,A.阿尤獲悉消息,從體育場直接趕去卡達當地醫院探視,寶貝女兒很快康復讓他放心不少,深情相擁的畫面更令球迷感動,「這真的好可怕,但是謝天謝地,她現在很好。」

Andre Ayew went from the stadium straight to the hospital to see his daughter who collapsed when he missed the penalty against Uruguay. It was quite scary but thankfully, she’s doing fine now pic.twitter.com/PlWp1ZKnFK