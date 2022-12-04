世足》梅西生涯千場出賽又進球 阿根廷擊敗澳洲挺進8強

阿根廷球星梅西。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕阿根廷今在世界盃小組賽16強戰，靠著當家球星梅西和小將阿爾瓦雷斯進球，終場以2：1擊敗澳洲，順利挺進8強，將和本屆未嚐敗績的荷蘭爭奪4強門票。

阿根廷今年在小組賽首戰雖以1：2爆冷不敵沙烏地阿拉伯，但之後對墨西哥、波蘭都以2：0贏球，也讓阿根廷以C組分組第一挺進16強。值得一提的是，今天也是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）職業生涯第1000場出賽。

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澳洲方面，他們在D組小組賽僅不敵法國，但擊敗突尼西亞並贏下對丹麥的關鍵一勝，以分組第2晉級。阿根廷跟澳洲兩隊過去從未在世界盃碰頭。

阿根廷球星梅西。（法新社）

阿根廷今上半場有較佳的控球率57％，在第35分鐘時，梅西在禁區接獲隊友傳球直接起腳進攻率先破門，這是他生涯第9顆進球，也是首度在淘汰賽破門，上半場結束阿根廷取得1：0領先。

阿根廷在下半場攻勢再起，22歲的阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）趁著對方門將清球未清乾淨，積極搶攻破門，助隊擴大成2：0領先。在第77分鐘時，澳洲古德溫（Craig Goodwin）獲得起腳射門的機會，但這球碰到E.費南德斯（Enzo Fernández）進阿根廷球門，最後被判為烏龍球，澳洲暫時以1：2落後。

澳洲在進球後雖也有攻勢，但都缺乏臨門一腳，最終以一球之差落敗，無法改寫隊史最佳成績16強。

阿根廷球星梅西。（美聯社）

阿根廷球星梅西。（法新社）

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