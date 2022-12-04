世足》阿根廷闖進8強後有硬仗！要小心荷蘭的復仇

阿根廷球星梅西。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由足球巨星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷今天在16強戰以2：1擊敗澳洲，順利收下8強門票，不過下一場就有硬仗要打，要對決本屆世界盃尚未嘗過敗績的「橘子軍團」荷蘭，比賽將在10日凌晨3點登場。

阿根廷今年世界盃開低走高，小組賽首戰雖以1：2爆冷不敵沙烏地阿拉伯，但之後對墨西哥、波蘭都以2：0贏球，順利以C組分組第一晉級淘汰賽。

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今天的16強戰面對D組分組第二的「袋鼠軍團」澳洲，阿根廷靠著梅西以及阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）進球，以2：1收下8強門票。

荷蘭鄧弗里斯（左）。（路透）

另一組16強戰，荷蘭攻勢積極，德佩（Memphis Depay）、布林德（Daley Blind）以及鄧弗里斯（Denzel Dumfries）都有進球，終場以3：1氣走美國，成為本屆首支進到8強的隊伍。

荷蘭本屆在小組賽擊敗塞內加爾及卡達，並和厄瓜多踢平，今天又擊敗美國，還沒有敗仗紀錄。接下來將和阿根廷一較高下，兩隊過去在世界盃有多達5次交手紀錄，阿根廷取得1勝2和2敗，對戰落居下風。

阿根廷與荷蘭前次在世界盃交手為2014年，當年兩軍在4強戰對決，正規時間結束戰成0：0，進入延長賽仍難分高下，最後到PK戰階段，阿根廷以4：2拿下決賽門票，荷蘭也無緣挑戰隊史首冠。不過，阿根廷在冠軍戰以0：1不敵德國，以亞軍作收。

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