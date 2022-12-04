民俗體育競技》捉扯鈴個人賽 苗栗高中解梓翎摘特優獎

苗栗高中一年級的解梓翎在花式舞台賽獲得特優。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕111學度全國各級學校民俗體育競賽，昨續在台南大學進行扯鈴和跳繩等多項個人和團體賽事。高中捉扯鈴個人賽舞台賽女子組，苗栗高中解梓翎是苗栗全民運動代表隊選手，也是今年全民運個人第三、前年第一、團體花式三連霸好手，展現個人優越技巧，再度拿下特優獎。

扯鈴今年有1700人次參賽，一如往年都是這項比賽的最大戶，今天分成四個場地展開各組競技。苗栗後龍國小繼昨天18項競速、17項特優的優勢，在花式賽亦大有嶄獲。校長林信全表示，希望能像去年那樣，在32項競技中拿下28項全國特優獎。

請繼續往下閱讀...

由於後龍國小和後繼的維真、新港、建台國中、君毅、苗商、苗農、建台等高中都是苗栗參加2年1次的全民運動之主力，尤其國小至高中部的好手都集中在後龍國小從下午四點訓練到八點，所以苗栗在全民運扯鈴項目表現非常優異，男女團都曾獲冠軍，參加全國各級學校民俗體育競賽，國小男女組已連霸7年，今年邁向第八個團體冠軍。

今年高女組花式舞台賽的解梓翎就是後龍國小培育的好手，目前就讀苗栗高中一年級，擁有兩屆全民運個人賽1項冠軍、1項季軍的實力，一出手果然不同凡響，幾近零失誤的表現再獲特優獎。

跳繩項目，國小男子組來自金門湖埔國小的周岳，個人開叉一迴旋以127次拿下特優，而且在二迴旋、跑步跳一迴旋（30秒），都以74次獲得特優，是跳繩界的「三特優王」。

個人跳繩獲得特優的選手很多，其中個人開叉一廻旋項目，國小女子組，小新國小的羅慈薰以118次獲得特優；國中女子組，台中市大甲國中的丘羚余以133次拿下特優，也就是說她每一秒鐘要跳2.2次。國中男子組金門金寧國中的何晟煒以134次獲得特優；高中組男、女最佳的是金門高中楊邵桓的120次、興國高中黃玥縈的115次。

個人二迴旋國小男子組特優也不少，其中新北市昌隆國小的蔡承叡以80次的高分竪立障礙；女子組以竹林國小林芷筠的79次最佳。國中男子組，台南新東國中的羅柏凱以85次最佳，事實上他在個人開叉一廻旋也繳出了123次的佳績。女子組最好的是同校的曾紫晞。參賽人數較少的高中組，男生以新營高工趙楷誠的87次最佳，大專女子組南臺科大的邱鈺庭也跳出81次的佳績。

個人跑步跳一迴旋，竹林國小的陳威良以76次拿下特優，而女子組台南小新國小的羅慈薰錦上添花，和竹林國小林芷筠以超越男選手的77次贏得特優。國中男子組，弘道國中李偉全的80次最多，女子組新東國中邱苡寜也是超越男生組的85次。

高女組，屏東女中劉祚妘進化到87次，大專組長榮大學林谷維跳出了90次，也就是說每秒要跳三次，手要轉動六次。

競速跳繩團體賽，其中超越200次的抱包括宜蘭竹林國小男子（215次）、女子（205次）、東勢國中（200次）、大寮國（200）皆獲特優。

最後一個項目是三人相繞繩，宜蘭竹林國小女子A、B隊分別以61次及75次拿下特優、男子B隊也跳出76下的成；弘道國中跳出69下的佳績，南台科大64下、金門湖埔國小A也跳出65次的好成績。

來自台中新社的協成國小是跳繩「特優大戶」，今年拿下13個特優。

金門金寧國中在競速團體國女組獲得特優。（大會提供）

金門湖埔國小周岳在跳繩國小男子組贏得個人賽「三特優」。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法