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世足》卡達砸6.8兆為前7屆總合5倍 謝金河：燃燒自己、照亮別人

2022/12/04 09:42

財信董事長謝金河發文指出，先前7屆世足一共財投資443億元，卡達卻一次就花了2200億，對於該國未來將如何消化這個龐大的支出，他表示值得關注。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕本屆卡達為舉辦世足賽耗資逾2200億美元（約新台幣6.87兆元），財信董事長謝金河發文指出，先前7屆世足一共才投資443億元，卡達卻一次就花了2200億，對於該國未來將如何消化這個龐大的支出，他表示值得關注，同時也感嘆卡達「燃燒自己、照亮別人」。

謝金河於臉書發文指出，本次為舉辦世足賽，卡達花費超過2200億美元，他表示該國人口不到300萬，GDP總量1800億美元，對於一個國家花光全部的外匯存底來主辦大型賽事，他表示「這是空前大豪擲的投資」。

謝金河也分析，這當中有兩個大陷阱，一個是卡達是天氣炎熱的沙漠國度，不適合激烈運動，當初大開支票要全面興建冷氣場館跳票，只得改在冬天舉行，結果與歐洲傳統很多聯賽撞期。另一個則是場館工程因為追趕進度，忽視安全，導致超過6500工人喪命，加上穆斯林的禁酒令也引發很大爭議，其間衝突不斷。而從客觀角度來看，奧運，世足都是大資本投資，城市利用賽事可以提升知名度，帶來觀光，但這都是短期效應，一旦賽事結束，人去樓空，體育館及酒店可能變成蚊子館，甚至成了廢墟。

謝金河也比較，先前七屆世足共投資443億美元，這次卡達的2200億美元是過去7屆主辦國總投資金額的5倍，對於卡達未來如何消化這個龐大的預算支出？他表示值得關注！謝金河也感嘆「小國辦大賽事風險很高，像希臘在2004年花了150億美元辦奧運，國家幾乎被債務壓垮，日本去年的東京奧運也留下沈重負擔。這次的卡達很可能是燃燒自己照亮別人的精典佳作」。

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