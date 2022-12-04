晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》拒絕海盜隊史最大約 27歲明星外野手高喊「賣我」

2022/12/04 08:36

雷諾斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕《匹茲堡郵報》今報導， 27歲海盜隊明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）要求球隊將自己交易出去，海盜隨後也發表聲明表達失望之情。

左右開弓的雷諾斯在2016年被巨人隊以第二輪選進，2018年在麥卡琴（Andrew McCutchen）交易案中被送來匹茲堡，隔年登上大聯盟，菜鳥球季繳出打擊率3成14、16轟、68打點的成績，季末獲新人王票選第4名。

雷諾斯今年出賽145場，打擊率2成62、27轟是生涯新高，大聯盟官網指出，雷諾斯是目前球界最優秀的外野手之一，自2019年初登場以後，fWAR值12.5在聯盟外野手排在第11、攻擊指數0.842也有第15名，也就是他若被放上交易桌，一定會吸引多隊興趣。

不過海盜是否會同意將他交易出去還是未知數，資深記者海曼（Jon Heyman）透露，海盜先前曾開出總值創下隊史紀錄的延長合約給雷諾斯，目前海盜隊史紀錄為25歲三壘手海伊斯的8年總值7000萬美元合約。

雷諾斯去年與海盜簽下2年1350萬美元的合約避免仲裁，2024、25年都還是仲裁年，目前要到2026年才會成為自由球員，在今年海盜又以62勝100敗的戰績作收後，雷諾斯上到大聯盟後，球隊戰績是211勝335敗，勝率僅0.386。

海盜重建之路遙遙無期，球隊今針對雷諾斯的「賣我」言論表達失望之情，不過也強調球團休賽季的決定不會因此受到任何影響，「我們的目標就是要提升2023年以及未來的戰力，在雷諾斯還有三年才會成為自由球員的情況下，他還是我們很重要的成員，期待他在海盜隊繼續寫下一個美好的賽季。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。