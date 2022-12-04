MLB》拒絕海盜隊史最大約 27歲明星外野手高喊「賣我」

雷諾斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕《匹茲堡郵報》今報導， 27歲海盜隊明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）要求球隊將自己交易出去，海盜隨後也發表聲明表達失望之情。

左右開弓的雷諾斯在2016年被巨人隊以第二輪選進，2018年在麥卡琴（Andrew McCutchen）交易案中被送來匹茲堡，隔年登上大聯盟，菜鳥球季繳出打擊率3成14、16轟、68打點的成績，季末獲新人王票選第4名。

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雷諾斯今年出賽145場，打擊率2成62、27轟是生涯新高，大聯盟官網指出，雷諾斯是目前球界最優秀的外野手之一，自2019年初登場以後，fWAR值12.5在聯盟外野手排在第11、攻擊指數0.842也有第15名，也就是他若被放上交易桌，一定會吸引多隊興趣。

不過海盜是否會同意將他交易出去還是未知數，資深記者海曼（Jon Heyman）透露，海盜先前曾開出總值創下隊史紀錄的延長合約給雷諾斯，目前海盜隊史紀錄為25歲三壘手海伊斯的8年總值7000萬美元合約。

雷諾斯去年與海盜簽下2年1350萬美元的合約避免仲裁，2024、25年都還是仲裁年，目前要到2026年才會成為自由球員，在今年海盜又以62勝100敗的戰績作收後，雷諾斯上到大聯盟後，球隊戰績是211勝335敗，勝率僅0.386。

海盜重建之路遙遙無期，球隊今針對雷諾斯的「賣我」言論表達失望之情，不過也強調球團休賽季的決定不會因此受到任何影響，「我們的目標就是要提升2023年以及未來的戰力，在雷諾斯還有三年才會成為自由球員的情況下，他還是我們很重要的成員，期待他在海盜隊繼續寫下一個美好的賽季。」

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