世足》率阿根廷晉級8強寫多項紀錄 梅西坦言無心慶祝

阿根廷球星梅西。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷球星梅西（Lionel Messi）於今晨的16強淘汰賽完成國家隊第1000場出賽，同時在第35分鐘攻進此役阿根廷的首顆進球，並寫下多項紀錄。不過梅西賽後受訪時表示，自己無心為個人里程碑多作慶祝，反而更為球隊朝冠軍更進一步感到高興。同時將聚焦在密集賽程的體能恢復，以迎接後續考驗。

梅西賽後坦言：「這真是場艱難的比賽，雖然我們賽前就料到會如此。尤其我們距離最後一場小組賽結束，不到三天就得比16強，而獲勝後再三天又將進行八強賽事。這真的很瘋狂，而且休息時間根本不夠。」

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不過梅西也強調即便賽程緊湊，全隊仍會盡力感受大賽氛圍，並明白身為國家隊隊員所代表的意義，乃至於為所有球迷而戰。

賽前曾信心十足能夠擊敗阿根廷，但最終事與願違的澳洲主帥阿諾德（Graham Arnold）落敗後仍展現風度，並盛讚梅西無疑是史上最佳的球員之一，因此即便澳洲已經竭盡所能，仍無法有效限制他的發揮。

「他實在是太出色了。我在球員時期有幸和馬拉度納（Diego Maradona）過招，現在擔任教練又能帶領球隊與梅西對壘。他們都是歷史級別的球員，阿根廷應當為此感到驕傲。」阿諾德補充道。

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