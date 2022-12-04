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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》兩國將在8強對決 來自阿根廷的荷蘭王后支持哪一隊？

2022/12/04 09:32

荷蘭王后麥克西瑪。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷將在卡達世界盃8強再度遭遇荷蘭，也讓來自阿根廷的荷蘭王后麥克西瑪（Queen Maxima），再度成為焦點。

在阿根廷出生的麥克西瑪，大學攻讀經濟學，畢業後進入美國紐約商界工作，在一次到西班牙旅行的過程中，結識了當時的王儲威廉亞歷山大（Willem Alexander），後來決定步入禮堂時還一度遭到荷蘭民眾反對，因為麥克西瑪的父親曾在阿根廷獨裁者魏德拉（Jorge Rafael Videla）掌權時期擔任農業部長。

面對當時的反對聲浪，威廉亞歷山大還表示寧願為麥克西瑪放棄王位也要娶她為妻，後來是他的母親、荷蘭王后發聲表達支持，加上麥克西瑪用當時還不流利的荷蘭語向全國發表演說，才漸漸平息民怨、順利獲得荷蘭國會同意完婚，而麥克西瑪的雙親最後並未參加女兒的婚禮。

目前麥克西瑪擁有阿根廷與荷蘭兩國國籍，兩隊在國際賽事碰頭時，她也總是成為焦點，阿根廷與荷蘭在世界盃交手過5次，荷蘭取得2勝2和1敗，最近一次是2014年世界盃四強，阿根廷在PK大戰以4：2贏球。當時這場比賽開踢前，荷蘭王室公關部門告訴媒體：「麥克西瑪王后是荷蘭人，所以她會支持荷蘭。」

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