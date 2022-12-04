世足》從南蘇丹難民之子到比肩球王比利 他讓阿根廷嚇出一身冷汗

庫爾射門被阿根廷門將擋下。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲18歲小將庫爾（Garang Kuol）今在卡達世界盃16強在傷停補時起腳射門，差點為澳洲攻進追平分，雖然沒能成為英雄，不過也已寫下一項歷史紀錄。

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庫爾今在下半場第72分鐘頂替萊奇（Mathew Leckie）上陣，他在傷停補時第90+7分鐘時，在禁區右側找到機會，起腳射門，被就在正前方的阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）擋了下來，雖然球一度漏掉，但他很快又將球護住，也守住阿根廷的勝利。

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E.馬丁尼茲的「神擋」讓阿根廷全隊激動不已，隊友都過來趴在他身上表達感謝之情，而錯失機會的庫爾則顯得相當懊惱。

雖然沒能幫助澳洲拉長戰局，不過庫爾18歲又79天就站上世界盃淘汰賽舞台，是巴西球王比利（Pelé）後，最年輕在淘汰賽上場的球員，比利在1958年以17歲又249天寫下紀錄。

庫爾的雙親來自南蘇丹，他則在埃及出生，6歲那年一家以難民身分移居澳洲尋求庇護，他自小就對足球充滿熱情，接著加入古爾本當地的俱樂部，16歲那年獲得澳洲甲級聯賽中岸水手隊的青睞。

隨後在一次澳洲明星隊與西甲勁旅巴塞隆納的友誼賽中，庫爾該役的表現讓巴薩主帥哈維（Xavi）讚不絕口，表示16歲就能有這樣的身手令人不可置信，也讓庫爾吸引不少歐洲球隊的目光，他也預計將在明年1月轉會至英超紐卡索聯。

庫爾。（資料照，路透）

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