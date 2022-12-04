世足》南韓這次真的GG了？ 大數據分析贏巴西機率只有這麼低

南韓與巴西在今年6月友誼賽曾交手，巴西以5：1大勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓在小組賽最終輪傷停補時上演奇蹟進球，扳倒葡萄牙、淘汰烏拉圭拿到16強門票，接下來將在台灣時間6日凌晨3點對上奪冠最大熱門巴西隊，尼爾森旗下大數據公司「Gracenote」預測南韓此戰獲勝機率僅有23%。巴西則高達77%，是所有晉級16強球隊中最高的。

「Gracenote」還預測巴西將在8強賽中擊敗克羅埃西亞，接著在4強賽擊敗阿根廷、決賽擊敗西班牙，最終將獲得冠軍。

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晉級8強的熱門國家是阿根廷（76%）、英格蘭（68%）、法國和荷蘭（各65%）、西班牙（60%）、克羅埃西亞（58%）和葡萄牙（57 %）。而根據今天已結束的16強賽，阿根廷和荷蘭確實分別擊敗澳洲和美國晉級8強。

數據網站「Opta」對南韓的前途更為悲觀，表示南韓戰勝巴西隊的機率為14.41%。在16強中排名第15，只略高於澳洲（13.78%）。

而因準確預測本屆賽事而獲得「人類章魚」外號的英國《BBC》球評薩頓（Chris Sutton），也預測巴西將晉級八強。他表示，「南韓在與葡萄牙的比賽中展示了組織能力，但這還不足以干擾巴西。」

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