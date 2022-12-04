世足》下屆世界盃改制擴編 波蘭主帥興趣缺缺

波蘭總教練米赫涅維契發表個人對下屆世界盃擴編的看法。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕波蘭今晚將與衛冕軍法國在16強淘汰賽正面交鋒，波蘭總教練米赫涅維契（Czesław Michniewicz）昨日出席賽前記者會時，除了談到即將開踢的大賽外，也對2026年世界盃的改制提出看法，並透露自己對下屆擴編為48強的新賽制絲毫不感興趣。

2026年世界盃將由北美洲兩大國美國、加拿大及中美洲的墨西哥共同舉辦，屆時不僅將是首度由三個國家共同舉辦，也讓現行的32支參賽國擴編為48支隊伍，意味著歐洲國家參賽名額將由13增加為16國。

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如此改制對實力排行中段的波蘭而言無疑是項利多，但米赫涅維契卻不這麼認為。這位波蘭主帥坦言，自己偏好會內賽的參賽隊伍少一些，即使資格賽的過程會因此較為艱難，但對欣賞會內賽的球迷而言卻更為容易，「假如球迷想要收看多場精采賽事，到時候那麼大規模的世足賽肯定是項難題。」

現行的「會內32國分為8組、分組前二晉16強」賽制是自1998年法國世界盃開始實施，該賽制於30天內完成所有64場賽事。國際足總FIFA於2017年通過擴編決議後，確定將會多出16場賽事，但是否增加天數或分組尚未定案。

對此，米赫涅維契透過翻譯表示：「這恐怕會搞砸這場體壇盛宴，這對球迷真的有吸引力嗎？而且到時候會有更多場比賽得進行，賽期該不會也得延長到一個半月？我明白足球也是門生意，48支參賽國意味著將能帶來更多的收益，但我仍偏好現行的制度。」

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