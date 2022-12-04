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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》打敗C羅、梅西！他射進本屆小組賽最速一球

2022/12/04 11:42

墨西哥查維斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕卡達世界盃小組賽落幕後，官方公布至今最強勁一球，由墨西哥查維斯（Luis Chávez）踢出，時速為121.69公里。

查維斯在小組賽最終戰面對沙烏地阿拉伯下半場第52分鐘，把握自由球機會成功破門，幫助墨西哥取得2：0領先，時速121.69公里寫下本屆小組賽紀錄。

在查維斯之後的最速一球，則是日本堂安律在面對西班牙的120.04公里，德國菲爾克魯格（Niclas Fullkrug）對決西班牙破門的118公里排在第3。

以下為小組賽進球球速排行榜：（單位：公里／時）

1.墨西哥查維斯（Luis Chávez）：121.69（VS.沙烏地阿拉伯）

2.日本堂安律：120.04（VS.西班牙）

3.德國菲爾克魯格（Niclas Fullkrug）118.00（VS.西班牙）

4.葡萄牙C.羅納度（Cristiano Ronaldo）117.39（VS.迦納）

5.英格蘭拉許福德（Marcus Rashford）115.63（VS.威爾斯）

6.威爾斯貝爾（Gareth Bale）113.89（VS.美國）

7.摩納哥恩內西里（Youssef En-Nesyri）113.23（VS.加拿大）

8.荷蘭哈克波（Cody Gakpo）110.98（VS.厄瓜多）

9.阿根廷梅西（Lionel Messi）109.83（VS.墨西哥）

10.西班牙索萊爾（Carlos Soler）105.80（VS.哥斯大黎加）

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