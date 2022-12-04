世足》荷蘭教頭又一真情流露 記者會上向MVP獻吻

71歲的荷蘭教頭范加爾，在賽後記者會上向單場MVP鄧弗里斯獻吻。（取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕71歲的荷蘭教頭范加爾回鍋執掌國家隊兵符就繳出佳績，在今天16強賽擊敗美國的賽後記者會上，更當眾向獲選單場MVP的鄧弗里斯獻吻，也是他繼擁抱記者之後的又一真情流露。

荷蘭足協去年找回范加爾執掌國家隊兵符，他曾在2014年世界盃率隊拿下季軍，本屆小組賽以2勝1和晉級後，在16強賽又以3：1擊敗美國，讓「橘子軍團」至今未嘗敗績。

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范加爾今天和以1進球加2助攻的鄧弗里斯共同出席賽後記者會時，這位老教頭也展現真性情，當場在子弟兵的臉頰上親了一下，讓鄧弗里斯露出不好意思的笑容。

「我昨天就親過他一下，今天要再親一個，讓大家都可以看到。」范加爾的舉動再度讓記者會現場氣氛熱絡，他之前在小組賽首戰擊敗塞內加爾後受訪，也因為一名塞內加爾記者當場「告白」表明自己的粉絲身份，在會後立刻送上溫暖擁抱。

不過在場上帶兵嚴格的范加爾，也坦言今天上半場結束時自己的心情並不好，儘管當時以2：0領先，但他認為球隊出現過多不必要的失球，「這在世界盃迎戰頂尖國家時，是不被允許的。」到了下半場，范帥認為全隊表現就漸入佳境，「所以我們非常開心，這場比賽給了大家很多的信心。」

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