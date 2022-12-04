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T1》海神球員變身保育員 于煥亞切菜初體驗、蘇文儒秀下廚功力

2022/12/04 12:03

高雄海神球員前進壽山動物園。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕壽山動物園即將在12月16日試營運，在休園期間保育員一如既往的照料動物，高雄全家海神隊後衛于煥亞、蘇文儒、邱子軒特別利用備戰的空檔到園區體驗保育員工作，除了響應12月4日的世界野生動物保育日，也希望成為園方的神隊友，隊長余純安全家福更現身和隊友們一起餵食波爾羊，邀請大小朋友加入動物認養行列。

壽山動物園表示，保育員是園區動物的守護者，除了餵食動物外，還要清洗動物內舍、觀察動物行為、替動物量身打造適合的環境。此外，為了能夠減少麻醉動物並順利進行醫療或健康檢查，進行動物訓練也是保育員的工作。這些鮮少人知的日常，絕對不是想像中的簡單，園裡的每位保育員在休園期間依舊持續為提升動物福利而努力，並以同理心去照顧及陪伴牠們。

海神首次跨界動物保育，推派後衛于煥亞、蘇文儒、邱子軒等3位球員到園區體驗準備動物伙食、分配動物食材及放養餵食動物的工作。會下廚的蘇文儒精準掌握每種食材的分量，沒切過菜的于煥亞首次動刀嘗試，調皮的邱子軒也順利通過考驗。

3位球員首次近距離看到台灣黃牛驚呼連連，對於放養動物感到新鮮有趣，也和隊長余純安全家福一起餵食波爾羊，讓休園期間的壽山動物園充滿朝氣。球員們一日保育員紀錄影片可至高雄全家海神官方YouTube （https://reurl.cc/bGVZl6） 觀看。

壽山動物園將於12月16日試營運，也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，開園主視覺動物認養卡持續推廣中，想即時關心動物日常的朋友也可以按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團。粉絲團： https://www.facebook.com/ShouShanZoo

海神于煥亞、邱子軒、蘇文儒到壽山動物園體驗一日保育員。（高雄海神提供）

邱子軒。（高雄海神提供）

于煥亞協助備料、切菜。（高雄海神提供）

邱子軒、蘇文儒以及于煥亞前往壽山動物園。（高雄海神提供）

蘇文儒。（高雄海神提供）

海神于煥亞、邱子軒、蘇文儒到壽山動物園體驗一日保育員。（高雄海神提供）

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