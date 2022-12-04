中職》台鋼首次擴編選秀挑誰？明天「這個時間點」揭曉

台鋼雄鷹開訓典禮。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職新軍台鋼雄鷹今年7月首度投入季中選秀，指名並簽下29名球員，建構成軍基底，明天（5日）將進行第1次擴編選秀，預計下午2點遞交指名球員名單，同日下午5點以前公布結果。

2017年9月中職常務理事會議通過新球隊加盟辦法，須投入2次擴編選秀，目的在縮小新舊球隊戰力差距，後經微幅修改，2019年11月第5隊味全龍歷史性第1次擴編選秀，從其他4隊30人保護名單外各挑1人，支付原球團300萬元權利金，隔年11月第2次擴編選秀，從4隊18人保護名單外各挑1人，支付原球團750萬元權利金，總計付出4200萬元。

請繼續往下閱讀...

龍隊在2次擴編選秀，總計指名曾陶鎔、廖文揚、羅華韋、江忠垣、吳東融、劉時豪、陳品捷與王玉譜。

依規定，台鋼明天首次擴編選秀，可從其他5隊30人保護名單外各挑1至2人，每人支付原球團300萬元權利金，不過台鋼確定只會從5隊各指名1人；第2次擴編選秀預計明年底舉行，從5隊18人保護名單外各挑1人，支付原球團750萬元權利金，總計要付出5250萬元。

須注意的是，該年擴編選秀起算的近兩年選秀指名球員，還有同年行使FA自由球員權利的選手，台鋼都無法挑。

中職現有5支球團已依聯盟相關規定，於11月28日下午2點以前提交30人保護名單，至於台鋼會怎麼選材？有沒有「好貨」可挑？明天下午5點以前見真章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法