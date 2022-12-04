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NBA》拓荒者西蒙斯45分寫生涯新高 讀秒階段攻守俱佳氣走爵士

2022/12/04 14:13

A.西蒙斯（左）今日進帳生涯新高45分，稱職扮演里拉德（右）缺陣下的得分要角。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者看板球星里拉德（Damian Lillard）近期因右腿痠痛連續缺陣7場比賽，所幸球隊二當家A.西蒙斯（Anfernee Simons）跳出來扮演得分箭頭。A.西蒙斯近5戰不僅三度飆破37分，今日更繳出生涯新高的45分，並於讀秒展現攻防兩端的宰制力，率領拓荒者以116：111險勝爵士，終止近期3連敗。

本場比賽進入最後一分鐘時，地主爵士仍以111：110領先對手，A.西蒙斯於47.8秒的切入上籃雖挨一鍋，但在剩下29.2秒時成功要到對手犯規，同時兩罰俱中逆轉戰局。

爵士下一波失誤收場後，只得藉由犯規戰術凍結時間，而避賽最後4.6秒時，克拉克森（Jordan Clarkson）嘗試透過三分球扳平戰局，卻遭A.西蒙斯關鍵阻攻，使得拓荒者最後以5分之差踢館成功。

除了A.西蒙斯收下生涯新高的45分外，隊友葛蘭特（Jerami Grant）也挹注33分、5助攻，包含最後關頭連續命中4次罰球，幫助球隊鎖定勝局。

爵士則以克拉克森的24分表現最佳，但他在最後一分鐘內先是賠上犯規，讓A.西蒙斯得以完成致勝罰球，接著三分出手又遭對手封阻，使得爵士無緣挑戰三連勝。

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